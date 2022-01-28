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Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

28.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, güzelliğini annesinden aldığını söylemişti. Ünlü sunucunun bu sözleri sonrası, annesi Mediha Sarıoğlu merak konusu oldu.

Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Geçtiğimiz günlerde Pena YouTube kanalına verdiği röportajda ''Güzelliğimi annemden aldım. Benim annem çok güzel bir kadın'' açıklamasını yapan Hande Sarıoğlu'nun, annesi Mediha Sarıoğlu ile benzerliği sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, yaptırdığı estetik müdahaleler hakkında konuşurken ''Benim annem çok güzel bir kadın. Güzelliğimi ondan aldım. Yüzümde sevmediğim birkaç şeyi de değiştirince daha da güzelleştim'' ifadelerini kullanmıştı.

Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Hande Sarıoğlu'nun açıklaması sonrası gözler, ünlü sunucunun annesine çevrildi.

Hande Sarıoğlu'nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun annesine benzerliği görenleri şaşırttı.

Hande Sarıoğlu'nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Sarıoğlu'nun annesiyle verdiği pozlara, ''Anneniz sizi doğurmamış, kendisini klonlamış'', ''Gözler aynı anne'', ''Güzelliğinin sırrı ortaya çıktı'' ve ''Annenin fotokopisi gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Hande Sarıoğlu'nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Düzce Akçakoca'da doğup büyüyen Hande Sarıoğlu'nun bir de abisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Hande Sarıoğlu, çocukluk aşkıyla 13 yıllık bir beraberlik yaşadığını itiraf etmişti. Sarıoğlu, eski sevgilisinin şimdilerde evli ve çocuklu bir adam olarak hala Akçakoca'da yaşadığını dile getirmişti.

Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti


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