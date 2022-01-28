Hande Sarıoğlu'nun annesini gören şaştı kaldı! ''Güzelliğim annemden'' demişti

Geçtiğimiz günlerde Pena YouTube kanalına verdiği röportajda ''Güzelliğimi annemden aldım. Benim annem çok güzel bir kadın'' açıklamasını yapan Hande Sarıoğlu'nun, annesi Mediha Sarıoğlu ile benzerliği sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, yaptırdığı estetik müdahaleler hakkında konuşurken ''Benim annem çok güzel bir kadın. Güzelliğimi ondan aldım. Yüzümde sevmediğim birkaç şeyi de değiştirince daha da güzelleştim'' ifadelerini kullanmıştı.

Hande Sarıoğlu'nun açıklaması sonrası gözler, ünlü sunucunun annesine çevrildi.

Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun annesine benzerliği görenleri şaşırttı.

Sarıoğlu'nun annesiyle verdiği pozlara, ''Anneniz sizi doğurmamış, kendisini klonlamış'', ''Gözler aynı anne'', ''Güzelliğinin sırrı ortaya çıktı'' ve ''Annenin fotokopisi gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Düzce Akçakoca'da doğup büyüyen Hande Sarıoğlu'nun bir de abisi bulunuyor.

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Hande Sarıoğlu, çocukluk aşkıyla 13 yıllık bir beraberlik yaşadığını itiraf etmişti. Sarıoğlu, eski sevgilisinin şimdilerde evli ve çocuklu bir adam olarak hala Akçakoca'da yaşadığını dile getirmişti.



