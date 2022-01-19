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  4. Hande Sarıoğlu'nun arkadaşı Aleyna Yalçın mağazada kalça dansı yaptı! ''Normal değiliz''

Hande Sarıoğlu'nun arkadaşı Aleyna Yalçın mağazada kalça dansı yaptı! ''Normal değiliz''

19.01.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sarıoğlu, arkadaşı Aleyna Yalçın'ın alışveriş esnasında kalça dansı yaptığı anları paylaştı.

Bir dönem Habertürk ekranlarında seyirci karşısına çıkan ancak Instagram hesabından yaptığı kalça dansı nedeniyle işinden olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Sarıoğlu'nun arkadaşı Aleyna Yalçın, mağazanın ortasında kıyafet denedikten sonra kameraya dönüp kalça dansı yaptı. O anları paylaşan Sarıoğlu, videoya ''Normal değiliz'' notunu düştü.

Hande Sarıoğlu'nun arkadaşı Aleyna Yalçın mağazada kalça dansı yaptı! ''Normal değiliz''

Geçtiğimiz günlerde korovirüsü atlatan Hande Sarıoğlu, YouTube'da sunduğu bahis programıyla ekranlara geri döndü.

Hande Sarıoğlu'nun arkadaşı Aleyna Yalçın mağazada kalça dansı yaptı! ''Normal değiliz''

Programdaki partneri Ertan Süzgün ile yollarını ayırdığını duyuran Sarıoğlu, ''Ertan’la şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandık. Şakasız söylüyorum, baya kavga edip ayrıldık. 2022’nin ilk bölümünü çekmek için toplanmıştık ama merkür retrosundan etkilenip dağıldık. Ne yaptınız ne ettiniz Ertan’ı koltuğundan ettiniz. Yani HandeKaplı Ertan bitti. Ama ben HandeKaplı olarak tek başıma devam ediyorum. Covid olduğum için zaten geçen haftayı boş geçmiştik. Bu hafta da kavga gürültü derken anlaşamayınca, oturdum koltuğa kendi kendime örgü örüp seçtiğim maçları yorumladım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Hande Sarıoğlu'nun arkadaşı Aleyna Yalçın mağazada kalça dansı yaptı! ''Normal değiliz''


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