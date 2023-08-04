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Hande Sarıoğlu’nun tribün pozunda dikkat çeken detay! “İnşallah bir daha karşılaşırız”

04.08.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Sarıoğlu tribünden pozlarını paylaştı. Ünlü ismin fotoğraflarındaki kişi dikkat çekti.

Sosyal medyadaki cesur pozları ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri. Instagram hesabını aktif kullanan Sarıoğlu son pozlarıyla olay oldu.

hande-sarıoğlu

Galasataray'ın maçına giden Sarıoğlu tribünden çektiği fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda ünlü spikere bakarak gülümseyen kişi dikkat çekti.

hande sarıoğlu tribün pozlarıyla büyüledi fotoğraftaki kişi dikkat çekti

"İNŞALLAH YİNE KARŞILAŞIRIZ"

Hande Sarıoğlu paylaşımına "Bir memleket yükü, bir yetim düşü, reisin yüzünde vatan gülüşü. İnşallah bir sonraki maçta yine karşılaşırız, tanışmak isterim reis" notunu düştü.

hande sarıoğlu tribün pozlarıyla büyüledi

ADETA YORUM YAĞDI

34 yaşındaki güzel spikerin fotoğraflarına adeta yorum ve beğeni yağdı. Hande Sarıoğlu'nun takipçileri "Dayım hayatındaki bütün şansını kullanmış", "Hande post atınca ben", "Reis kim acaba" yorumlarında bulundu.

hande-sarıoğlu-poz-verdi

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