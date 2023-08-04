Hande Sarıoğlu’nun tribün pozunda dikkat çeken detay! “İnşallah bir daha karşılaşırız”

Sosyal medyadaki cesur pozları ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri. Instagram hesabını aktif kullanan Sarıoğlu son pozlarıyla olay oldu.

Galasataray'ın maçına giden Sarıoğlu tribünden çektiği fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda ünlü spikere bakarak gülümseyen kişi dikkat çekti.

"İNŞALLAH YİNE KARŞILAŞIRIZ"

Hande Sarıoğlu paylaşımına "Bir memleket yükü, bir yetim düşü, reisin yüzünde vatan gülüşü. İnşallah bir sonraki maçta yine karşılaşırız, tanışmak isterim reis" notunu düştü.

ADETA YORUM YAĞDI

34 yaşındaki güzel spikerin fotoğraflarına adeta yorum ve beğeni yağdı. Hande Sarıoğlu'nun takipçileri "Dayım hayatındaki bütün şansını kullanmış", "Hande post atınca ben", "Reis kim acaba" yorumlarında bulundu.



