Hande Sarıoğlu Onlyfans açacak mı? "Yeterince cüretkarım"

Özellikle porno yıldızları ve yetişkin içerik oluşturucuları tarafından kullanılan Onlyfans son yıllarda fazlasıyla gündemde. Erotik fotoğraf ve videoların paylaşılarak servet niteliğinde paralar kazanılan bu siteye Bella Thorne, Lottie Moss gibi ünlü isimler de üye. Ünlü isimler bu hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla hatırı sayılır paralar kazanıyor.

Sunucu Hande Sarıoğlu'na da hayranları "Onlyfans açacak mısın?" sorusunu yöneltti.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu bu soruya iddialı bir yanıt verdi. Hande Sarıoğlu yanıtında "Açmama gerek yok ben sosyal medyada yeterince cüretkarım. Siz beni abartıyorsunuz" dedi.

ONLYFANS'TAN NASIL PARA KAZANILIYOR?

İçerik oluşturucuların paylaşımlarını görmek isteyenler, her ay belirli bir ücret karşılığında istedikleri kişinin kanalına abone oluyorlar. İçerik oluşturucular ise aboneliklerden para kazanıyorlar. Daha çok abone daha çok para anlamına geliyor. Abonelik ücretleri 4,99 ila 49,99 ABD doları arasında değişiyor.



