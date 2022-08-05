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Hande Sarıoğlu takipçilerine güzel haberi verdi! "Kalçamın sağı mosmor"

05.08.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu bir süre Youtube'da Ertan Süzgün ile program yapmış ancak Süzgün bir süre sonra programdan ayrılmıştı. Ancak yeni sezonda yeni bir yer ile anlaşan Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'ü ikna etti. Güzel haberi de yine kalçalarını ve dekoltesini kullanarak verdi. Paylaşım sonrası ise ünlü spiker "Kalçamın sağı mosmor" dedi.

Hande Sarıoğlu geçtiğimiz sezon Ertan Süzgün ile birlikte Youtube'da program yapıyordu. Çok konuşulan ve takip edilen bölümlere imza atan ikili bir süre sonra ayrıldı. Hande Sarıoğlu, açıklamasında "Ertan’la şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandık. Şakasız söylüyorum, bayağı kavga edip ayrıldık, 2022’nin ilk bölümünü çekmek için toplanmıştık ama merkür retrosundan etkilenip dağıldık. Ne yaptınız ne ettiniz Ertan’ı koltuğundan ettiniz, yani HandeKaplı Ertan bitti" demişti.

Yayında yaptığı hareketlerle ve dekoltesiyle sık sık gündem olan ve Ertan Süzgün'ü de zaman zaman zor durumda bırakan Hande Sarıoğlu yeni sezonda arkadaşıyla barıştı.

"YANMAYALIM MI ERTAN?"

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, yeniden Ertan Süzgün ile program yapacağını duyurdu. Sarıoğlu'nun paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Sarıoğlu paylaşımına ise "Bir süredir yoktuk, birileri demiş öldü; söyleyin şimdi onlara Handekaplı Ertan geri döndü. Sana geliyorum Ertan, vura kıra geliyorum, bekle beni kurt bakışlarında hayat bulduğum ömrüm, sensiz geçen 1 saniyeye bile tahammülüm yok, yanmayalım mı Ertan. Not: Kalçamın sağı mosmor" dedi.

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ertan süzgün
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