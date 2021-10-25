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Hande Sarıoğlu yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! "Erkeğim" dediği anlar ise olay oldu

25.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk'le yollarını ayırmasına neden olan dansıyla adını duyuran Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'ün YouTube kanalında yayınlanan bahis programında izleyicileriyle buluşuyor. Son yayında partneri tarafından bacağının okşanması gündem olan Sarıoğlu, bu kez partnerine yayında ayaklarını yıkattı.

Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programının geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Partneri Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başlayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırdı. Sarıoğlu yayını kesmek istedi. Sarıoğlu'nun ayaklarını okşamaya başlayan Süzgün, "Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun" diyerek adeta kendinden geçti

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AYAKLARINI YIKATTI

O programda yaşananlar hafızalarda hala dururken bu defa Sarıoğlu, partnerine ayaklarını yıkattı.

Ayağını yıkatan Sarıoğlu bu şekilde iddia tahmini yapmaya çalıştı. Ardından da Sarıoğlu partnerine dönerek "Aşkım, bebeği, tamam tamam" diyerek yıkamayı sonlandırdı.
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ARDINDAN KREM SÜRDÜRDÜ

Hande Sarıoğlu ayağını yıkattıktan sonra da partnerine krem sürdürmeyi ihmal etmedi. Ardından da Sarıoğlu partnerine, "Erkeğim, gel yamacıma" diyerek parneriyle yan yana oturdu.


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