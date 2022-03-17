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Hande Soral'dan 'göbek güncelleme!

17.03.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hande Soral, ayna karşısında büyüyen karnını sergiledi. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını, "Göbek güncelleme!" notuyla paylaştı.

Hande Soral'dan 'göbek güncelleme!

Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

"GÖBEK GÜNCELLEME!"

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti. Hamileliğinde 29. haftayı geride bırakan Hande Soral, aynada verdiği pozları paylaştı. Büyüyen karnını sergileyen Soral, gönderisine, "Göbek güncelleme!" notunu düştü.

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"BOĞA ERKEĞİ OLACAK"

Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen ünlü isim, "Boğa erkeği olacak..." şeklinde konuştu.

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Hande Soral
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