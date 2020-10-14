Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden evlilik yıl dönümü paylaşımı

Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Instagram hesabını aktif kullanan ikili, birlikte çekildikleri romantik fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Çift, bu kez 3. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"SENİ SEVİYORUM"

33 yaşındaki Hande Soral, eşi ile düğünde çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak, "Seni seviyorum" notunu düştü.

Demirci de, Soral ile dans ederken çekilen bir karesini "Seni seviyorum" ifadelerini kullanarak paylaştı.



Öte yandan Hande Soral, geçtiğimiz aylarda kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyerek "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey" demişti.



