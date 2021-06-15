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Hande Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baht Oyunu Nergis kimdir? Hande Subaşı sevgilisi kim?

15.06.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diriliş Ertuğrul, Merhamet ve Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol almış olan Hande Subaşı, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinde Nergis karakterini canlandıracak. Dizide Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ile beraber rol alacak olan Hande Subaşı kimdir sorusu merak ediliyor. Peki Hande Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baht Oyunu Nergis kimdir? Hande Subaşı sevgilisi kim? İşte yanıtı...

Hande Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baht Oyunu Nergis kimdir? Hande Subaşı sevgilisi kim?

Pek çok başarılı yapımda rol almış olan Hande Subaşı, Kanal D ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Baht Oyunu dizisinde Nergis karakterini canlandıracak. Bu akşam yayın hayatına başlayacak dizide Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel ile beraber rol alacak olan Hande Subaşı kimdir sorusu araştırılıyor. Peki Hande Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

HANDE SUBAŞI KİMDİR? BAHT OYUNU NERGİS KİMDİR?

37 yaşında olan ve 21 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve En İyi Ulusal Kostüm Ödülü'nü almıştır. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynamıştır. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, aynı zamanda Elde Var Hayat dizisinde rol almıştır.

29 Ekim 2011'de vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer almıştır. 2012 senesinde Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler isimli dizide Selin karakterini canlandırmıştır. Merhamet isimli televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. Diriliş Ertuğrul'da Aykız karakterini canlandıran Subaşı, senaryo gereği diziden ayrılmıştır. 2017-2018 senelerinde ise Bahtiyar Ölmez dizisinde Aylin karakterine hayat vermiştir.

HANDE SUBAŞI ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Diriliş Ertuğrul (2014 -2015)
Bahtiyar Ölmez (2017-2018)
Aşk Uykusu (2017)
Elveda Rumeli (2007-2009)
Gelecekten Bir Gün (2009)
Adak (2006)
Kuşdili (2006)
Güneşi Gördüm (2009)
Elde Var Hayat (2010)
Anadolu Kartalları (2011)
Düşman Kardeşler (2012)
Merhamet (2013)

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Anahtar Kelimeler:
Hande Subaşı Baht Oyunu dizisi
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