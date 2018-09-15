Hande Subaşı'ndan mayolu yaza veda pozu!

\u015eu s\u0131ralar Marmaris\u2019te tatilde olan Hande Suba\u015f\u0131, \u015fezlongda otururken \u00e7ekilen bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u201cBen bitti demeden bitmez.\u201d notuyla payla\u015ft\u0131.\n\nHem fizi\u011fiyle hem de oyunculu\u011fuyla dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Suba\u015f\u0131, hayranlar\u0131ndan da tam not ald\u0131. PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 mahkumu baba olduAhu Ya\u011ftu 7 y\u0131l sonra yeniden podyumdaSerdar Orta\u00e7'dan Demet Akal\u0131n'a destek mesaj\u0131 'Bu ya\u015fatt\u0131klar\u0131n\u0131za yaz\u0131klar olsun'
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