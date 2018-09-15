Hande Subaşı'ndan mayolu yaza veda pozu!

Şu sıralar Marmaris’te tatilde olan Hande Subaşı, şezlongda otururken çekilen bir fotoğrafını “Ben bitti demeden bitmez.” notuyla paylaştı.

Hem fiziğiyle hem de oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, hayranlarından da tam not aldı.

