MAGAZİN

Hande Subaşı'ndan mayolu yaza veda pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 01:31 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden Hande Subaşı, Instagram hesabından mayosuyla yaza veda pozu paylaştı.

Hande Subaşı'ndan mayolu yaza veda pozu!

Şu sıralar Marmaris’te tatilde olan Hande Subaşı, şezlongda otururken çekilen bir fotoğrafını “Ben bitti demeden bitmez.” notuyla paylaştı.

hande-subası

Hem fiziğiyle hem de oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, hayranlarından da tam not aldı.

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Hande Subaşı yaz mayo

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