Hande Yener, 'Altın Güvercin'de sahne aldı

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması organizasyonunda, Hande Yener, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası'nda 6 yıl aradan sonra 2- 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Organizasyonda dün Hande Yener, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda konser verdi. 'Kuş', 'Beni Sev' ve 'Deli Bile' gibi sevilen parçalarını seslendiren Yener, son şarkısı 'Krema'yı da söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yener, 6 dansçının kendisine eşlik ettiği gecede Kuşadası sakinleri ve tatilcilere eğlenceli bir gece yaşattı.

Konser sonunda sahneye gelen Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Hande Yener'e 'Altın Güvercin' plaketi verdi, ayrıca çam fidanı hediye etti. Başkan Günel, etkinliklere gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Altın Güvercin, Kuşadası'nın en önemli markası. 6 yıllık aradan sonra gösterilen ilgi hem hemşehrilerimizin hem de tatilcilerimizin Altın Güvercin'i çok özlediğini gösteriyor" dedi.

FOTOĞRAFLI



