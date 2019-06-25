MAGAZİN

Hande Yener'den bikinili poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 01:35 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla dikkat çekti.

Hande Yener'den bikinili poz!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Hande Yener, 'Welcome' notuyla Instagram'dan bikinili bir pozunu paylaştı.

46 yaşındaki şarkıcı, fit vücudu ile genç kızlara taş çıkarttı.

hande

Yener'in Instagram paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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