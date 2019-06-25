Hande Yener'den bikinili poz!

T\u00fcrk pop m\u00fczi\u011finin g\u00fc\u00e7l\u00fc sesi Hande Yener, 'Welcome' notuyla Instagram'dan bikinili bir pozunu payla\u015ft\u0131.\n46 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131, fit v\u00fccudu ile gen\u00e7 k\u0131zlara ta\u015f \u00e7\u0131kartt\u0131.\n\nYener'in Instagram payla\u015f\u0131m\u0131na \u00e7ok say\u0131da be\u011feni ve yorum geldi.\nZaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Survivor'da elenen ve finale kalan isimler belli oldu!Gelinim Mutfakta'da herkes onlar\u0131 merak etti!
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