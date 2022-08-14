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  4. Hande Yener'den Gülşen yorumuna şoke eden yanıt! "Meme ucu..."

Hande Yener'den Gülşen yorumuna şoke eden yanıt! "Meme ucu..."

14.08.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Yener bir takipçisiyle girdiği polemikte verdiği yanıtla gündem oldu. "Kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde" diyen Yener'e bir takipçisi Gülşen ile ilgili bir yorum yaptı. Hande Yener ise konuyu "meme ucu"na getirdi.

Hande Yener'den Gülşen yorumuna şoke eden yanıt! "Meme ucu..."

Hande Yener sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme geldi. Sahne tarzıyla sık sık Gülşen gibi adından söz ettiren Yener bir takipçisine sadece kıyafetin gündeme geldiğini söyleyerek sitem etti.

Hande Yener yorumunda "Show ve performans önemli olan. Kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki. Şovu kıyaslayacak bir alternatif olmadığı için elbise mukayese ediliyor" dedi.

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GÜLŞEN YORUMU ŞOKE ETTİ

Başka bir takipçi ise Yener'e "Gülşen senden 5 gömlek üstün" yorumuyla şoke etti.

Ekran Alıntısı

Hande Yener ise bu yoruma tepkisiz kalmadı ve Gülşen'in son günlerde çok konuşulan göğüs dekolteli kıyafetine gönderme yaparak "hahah gömlek derken? Meme ucu kastettiniz" dedi.

Gülşen'in göğüs dekoltesi gündemde... "Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın"Gülşen'in göğüs dekoltesi gündemde... "Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın"


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Hande Yener Gülşen
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