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Hande Yener: Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Yener, "Müzisyen biri ile birlikte olmak çok güzel. Sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen’in yaşadığı konforu yaşıyorum" dedi

Hande Yener: Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum

Hande Yener, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere takıldı. Bir mekanda yemek yiyen Yener, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, karantina süresi boyunca evden dışarı çıkmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben annemle yaşadığım için bu süreçte çok dikkat ettim. Dışarıya çıkmadım, kendi saçımı boyadım, manikürümü-pedikürümü her şeyimi kendim yaptım. Hatta bundan sonra kendi imajımı kendim yapacağım."

Şarkıcı, gazetecilerin yakın arkadaşı Demet Akalın ile hala görüşemediklerini hatırlatması üzerine, "Görüyorsunuz hiçbir şey görüşmemize izin vermiyor" diyerek kahkaha attı.

Uzun süredir rapçi Misha ile aşk yaşayan Hande Yener, çok mutlu olduğunu belirterek, "Müzisyen biri ile birlikte olmak çok güzel. Sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen’in yaşadığı konforu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Sevgilisi ile birlikte tatil planları yaptıklarını söyleyen Yener, tekne ya da ev tutacaklarını belirtti. Şarkıcı, evlilik sorularına ise, "Bence mutluluk evlenmek değil. Ben uzun bir ilişki seviyorum. Şu an her şey çok güzel gidiyor" dedi. (Habertürk)

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