Hande Yener o yorumu görünce dayanamadı! 'İran'a git!' diyerek sert çıktı

MYNET-Türkiye’nin ikonik isimlerinden biri olan Hande Yener, sahne şovları, özel hayatı ve zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Twitter (X) ve Instagram üzerinden hoşuna giden/gitmeyen paylaşımlara verdiği cevaplarla sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı yine rahat duramadı.

X'te bir kullanıcı, çoğul dil kullanarak kadınlardan değil "çıplaklıklarından" rahatsız olduklarını söyledi. Ayrıca bunu anlayabilmek için "temel akli melekelerin" yeterli olduğunu vurguladı.

KENDİNİ TUTAMADI

Bu yorumu gören Hande Yener ise kendini tutamadı. Yener, uzunca bir mesaj hazırlayıp ateş püskürdü.

'İran'a git, orada yaşa!' çıkışında bulunan ünlü şarkıcı, 'Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti!' ifadelerini kullandı.