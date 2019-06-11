HABER

Hande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Hande Yener geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında sahne aldı.

Hande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajı

Ünlü sanatçı Hande Yener geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında sahne aldı. Sahnede dostluk mesajı veren Yener, Demet Akalın ile neden kavga ettiklerini hatırlamadığını söyledi.
Hande Yener, yaz konserlerinin startını Bodrum’dan verdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gece DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte bir eğlence mekanında sahne aldı. Yener, sevilen şarkılarını hayranlarıyla dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Demet Akalın ile 11 yıllık küslüklerinin ardından geçtiğimiz aylarda barışan Yener, sahneden dostluk mesajları verdi. Küslüklerin anlamsız olduğunu söyleyen Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet’le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuştu.

Hande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajı

Hande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajı

Tasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SFTasarım ve performansın harika uyumu! MSI GE75 Raider 8SF
Meltem Cumbul denize girmek yerine oturmayı tercih ettiMeltem Cumbul denize girmek yerine oturmayı tercih etti
Afyonkarahisar’da manda varlığı arttıAfyonkarahisar’da manda varlığı arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Gökçe, Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.