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Hande Yener'e Demet Akalın sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Hande Yener nişanlısı Cem Şenol ile Fashion Week’i izledi.

Kavgalı olduğu Demet Akalın’ın boşanması sorulunca “Lütfen bana hiç gelmeyin” dedi.

Hande Yener'e Demet Akalın sorulunca...

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HANDE Yener uzun süredir birlikte çalıştığı modacısı Kadir Kılıç’ın defilesine nişanlısı Ümit Cem Şenol’la birlikte katıldı. ‘Love Always Wins’ adlı İngilizce şarkısıyla beklenen çıkışı yapamayan Yener, “Dünyaya açılmak öyle çok hemen ‘Bugün açıldım, yarın duyulsun’ diye bir şey yok. O pazara daha yeni giriyorum” dedi.
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KAVGALI olduğu popçu Demet Akalın’ın evine gelen haciz ve boşanmasıyla ilgili sorulara yorum yapmayan Yener, “Akalın’a geçmiş olsun mesajı attınız mı?” sorusuna “Lütfen bu konularla ilgili bana hiç gelmeyin” diye yanıt verdi.
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Kredi kartını kullanmadım Ümit Cem Şenol ayrılık döneminde Hande Yener’in kredi kartını kullanarak barışma hediyesi aldığı haberlerini “Saçma sapan haberler” diyerek yalanladı.
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Çağın kavga etmedi! Oğlu Çağın Kulaçoğlu’nun Bodrum uçağında alkollü yolcuyla yumruklaşarak kavga ettiği iddialarına Yener, “Yumruklaşma olmadı. O kişi alkollüydü. Arkadan elini uzattı Çağın elini tuttu. Ayakta zor duruyordu. İniş anında yere düştü” dedi.
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