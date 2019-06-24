Handelsblatt: VW fabrikasını muhtemelen Türkiye’de kuracak

Gazete haberinde, siyasi çekincelere karşın finansmanın belirleyici olacağına dikkat çekti. Kesin kararın henüz verilmediği de belirtildi.Handelsblatt gazetesi, Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) yeni üretim tesisini muhtemelen Türkiye'de kuracağını öne sürdü. Haberde, VW yönetiminin Türkiye'yi tercih ettiği ancak kesin kararın henüz verilmediği vurgulandı.

Habere göre, Türkiye'nin tercih edilmesinin nedenleri arasında finansman bulunuyor. Handelsblatt'ın konuyu yakından takip eden çevrelere dayandırdığı bilgilere göre, yeni fabrikanın kurulması için Türk hükümetinin "üç basamaklı" milyonlarca euroluk teşvik verececeği iddia edildi. Böylelikle de yaklaşık 1 milyar 300 milyon euro tutarındaki yatırımın bir bölümünün karşılanacağı belirtildi.

Bulgaristan diğer seçenenek

Haberde, Türkiye'nin bu teşvik sayesinde VW'nin diğer seçenekleri arasında bulunan Bulgaristan ile rekabet gücünü arttırdığına, fakat iki ülke yetkilileri ile de müzakerelerin sürdüğüne dikkat çekildi. VW'nin üst düzey bir yöneticisi Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi olması ve belirli bir hukuki güvencenin bulunması" nedeniyle Bulgaristan'ın da cazip olduğunu ifade etti.