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Hane başı 1100 lira ne zaman ödenecek? Tam kapanma sosyal yardım programı nedir?

02.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 sene aradan sonra tekrar tam kapanma kararının verilmesi ile birlikte birçok vatandaş hane başına verilen 1100 lira pandemi desteğinin ne zaman ödeneceğini merak etmeye başladı. Yardım başvurusu için yeni koşullar açıklandı. Geçen sene 1000 TL olarak verilen sosyal yardım desteği bu sene 1100 TL'ye çıkartıldı. İhtiyaç sahipleri e-devletten başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek. Peki, hane başı 1100 lira ne zaman ödenecek? Tam kapanma sosyal yardım programı nedir?

Hane başı 1100 lira ne zaman ödenecek? Tam kapanma sosyal yardım programı nedir?

1100 TL pandemi destek ödemesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde ödenen sosyal destek yardımı, ihtiyaç sahiplerine verilmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 TL olarak ödenen yardım desteklerinin 1100 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. Pandemi destek başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve destek sonuçları yine e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.

HANE BAŞI 1100 LİRA NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

ERDOĞAN AÇIKLADI

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."

1100 TL NAKDİ YARDIM NASIL ALINIR? NAKDİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası desteğinde bulunuyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden sorgulanıyor.

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır açıklaması yapıldı.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar destekten yararlanabilmekte.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar ise nakdi destekten yararlanamayacak.

  • 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

  • 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

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