Hane başı 1100 lira ne zaman ödenecek? Tam kapanma sosyal yardım programı nedir?

1100 TL pandemi destek ödemesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde ödenen sosyal destek yardımı, ihtiyaç sahiplerine verilmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1000 TL olarak ödenen yardım desteklerinin 1100 TL'ye çıkartıldığını açıkladı. Pandemi destek başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor ve destek sonuçları yine e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.

HANE BAŞI 1100 LİRA NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. 1100 TL'lık nakdi yardım desteğinin de bu tarihten itibaren yatırılması bekleniyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

ERDOĞAN AÇIKLADI

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."