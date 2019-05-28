Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ekibi, bugüne kadar Osmanlı hanedanına ait Mihrişah Valide Sultan türbesinden Beyhan Sultan, Sultan Ahmet türbesinden Sultan Murat kızı Safiye Sultan ve Sultan Ahmet oğlu Mehmet'in puşidelerini tamamlarken, Sultan İbrahim oğlu Ahmet'in puşidesini de işlemeye devam ediyor.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan "Puşide Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından da destekleniyor.

Kütahya'nın Maraş işinde başarılı olduğunu ve puşideleri işleyen 11 kurum arasında yer aldıklarını dile getiren Gören, şöyle konuştu:

"İlk puşidemiz, Beyhan Sultan'ın sanduka örtüsüydü. İlk puşidemizin hazırlanmasıyla birlikte İstanbul'da Mecidiye Kasrı'nda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla projenin tanıtımı yapılmıştı. Şu an puşidelerin 4'üncüsünü işliyoruz. Bu projede padişahlarımız, eşleri ve çocuklarının sanduka örtüleri yenileniyor. Kütahya olarak Maraş işi denilen dival işinde iyi olmamızdan dolayı kurumumuz açılır açılmaz projeye dahil edildik. Başarımızdan dolayı da puşideleri en iyi ve en hızlı işleyen kurumlardan biri olduk."

- "2 ile 5 ay arasında tamamlanabiliyor"

Projede kurumda görevli 8 kişilik bir ekibin yer aldığını aktaran Gören, halen üzerinde çalıştıkları puşidenin haziranda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bir ekibin, sanduka örtüsünün büyüklüğü, üzerindeki desenlerin yoğunluğuna bağlı olarak bir puşideyi 2 ile 5 ay arasında tamamlayabildiğini vurgulayan Gören, "Dönemin orijinalliğine sadık kalındığı için bazı padişahlarımızın veya eşlerinin sanduka örtülerindeki desenler daha hafif veya daha detaylı, ağır olabiliyor. Bu da sanduka örtüsünün tamamlanma süresini farklı kılabiliyor. 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında bize verilen sipariş işleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.