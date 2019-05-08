Hanehalkı büyüklüğü 2018’de azaldı

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 2018 yılında azalma eğilimi göstererek 3,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı istatistiklerle aile verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye’de 2014 yılında 3,6 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 3,4 kişi olduğu görüldü. İllere göre incelendiğinde; 2018 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkari ve Batman illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir oldu. Bu illeri, 2,8 kişi ile Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli illeri izledi. Tek kişilik hanehalkı oranı arttı

ADNKS sonuçlarına göre; Türkiye’de tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2018 yılında yüzde 65,3 oldu. Tek kişilik hanehalklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 13,9 iken 2018 yılında yüzde 16,1’e yükseldiği görüldü. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2018 yılında yüzde 15,8 oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2018 yılında yüzde 2,8’e yükseldiği görüldü. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama... (Özel) Mimar Sinan’ın eseri inşaat teknolojisine meydan okuyor Diyarbakır’ın ’Dilek annesi’ yine görevde

Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Tunceli oldu

Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 25,6 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 25,5 ile Gümüşhane, yüzde 24,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini yüzde 9,3 ile Van, yüzde 9,4 ile Batman izledi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı en fazla Osmaniye’de görüldü

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 72,2 ile Osmaniye oldu. Osmaniye ilini yüzde 72 ile Kayseri ve yüzde 71,1 ile Adıyaman takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 54,5 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 54,8 ile Gümüşhane ve yüzde 54,9 ile Artvin izledi. Hanehalklarının yüzde 8,9’unu tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu

Türkiye’de 2018 yılında toplam hanehalklarının yüzde 8,9’unu tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Daha detaylı incelendiğinde; toplam hanehalklarının yüzde 1,9’unu baba ve çocuklardan oluşan hanehalkları, yüzde 7’sini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu.

Tek ebeveynli hanehalkı en fazla Bingöl’de görüldü

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 10,8 ile Bingöl oldu. Bu ili, yüzde 10,7 ile İzmir, yüzde 10,6 ile Malatya izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 6,6 ile Bayburt, Yozgat ve Tokat, yüzde 6,7 ile Ardahan, Nevşehir ve Burdur, yüzde 6,8 ile Bitlis oldu.

Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 8,5 ile Bingöl, yüzde 8,4 ile İzmir ve yüzde 8,3 ile Adana ve Ankara, en düşük olduğu iller ise yüzde 4,6 ile Ardahan, yüzde 4,9 ile Bayburt ve yüzde 5 ile Burdur ve Yozgat oldu. Baba ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,1 ile Kilis, yüzde 2,8 ile Malatya ve yüzde 2,7 ile Gümüşhane ve Trabzon, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,3 ile Nevşehir, yüzde 1,4 ile Adıyaman ve yüzde 1,5 ile Kayseri, Uşak, Bitlis, Tokat, Konya, Niğde ve Sivas oldu. Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Şırnak oldu

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 29,8 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 26,6 ile Hakkari ve yüzde 25,2 ile Batman izledi. Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9,8 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 10,3 ile Çanakkale ve yüzde 11,1 ile Balıkesir izledi.

Bireyleri en fazla aileleri mutlu etti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2018 yılında yüzde 74,2 oldu. Erkeklerin yüzde 78,7’si kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini ifade ederken bu oranın kadınlar için yüzde 69,7 olduğu görüldü. İnternete bağlanabilen televizyon bulunan hanelerin oranı yüzde 32,1 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranları incelendiğinde; hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranının 2004 yılında yüzde 10 iken 2011 yılında yüzde 34,3’e yükseldiği, daha sonraki yıllarda ise düşüş eğilimi gösterdiği ve 2018 yılında yüzde 19,2 olduğu görüldü.

Hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı, 2004 yılında yüzde 0,9 iken daha sonraki yıllarda sürekli bir artış göstererek 2018 yılında yüzde 50,1 oldu. Hanelerde cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranının 2004 yılında yüzde 53,7 iken 2018 yılında yüzde 98,7’ye yükseldiği görüldü. Hanelerde internete bağlanabilen televizyon bulunma oranının 2013 yılında yüzde 7,3 iken 2018 yılında yüzde 32,1 olduğu, İnternet erişimi oranının ise 2004 yılında yüzde 7 iken 2018 yılında yüzde 83,8 olduğu görüldü.

Bireylerin yüzde 20,1’inin yoksulluk sınırının altında olduğu görüldü

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı incelendiğinde, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranının 2017 yılında yüzde 20,1 olduğu görüldü. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek ebeveynli en az bir çocuğu olan hanehalklarının yüzde 26,3’ünün hesaplanan göreli yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

Bağımlı çocuk; 18 yaşından küçük olan veya 18-24 yaşında olup ekonomik açıdan pasif ve ebeveynlerinden en az biri ile yaşayan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranı yüzde 25,1 iken bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranı yüzde 6,7 oldu. En fazla koruyucu ailenin İstanbul’da olduğu görüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2018 yılında Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 289 oldu. Koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde; en fazla koruyucu ailenin 486 aile ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u 360 aile ile İzmir, 312 aile ile Ankara, 201 aile ile Kayseri ve 187 aile ile Kocaeli illeri takip etti.