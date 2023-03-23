HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Hangi aday kaç imza topladı! İkinci gün sayıları açıklandı

Hangi aday kaç imza topladı! İkinci gün sayıları açıklandı

23.03.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu. En çok imzayı 51 bin 367 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aldı. Yeniden Refah Partisi lideri Muhammed Fatih Erbakan ise 46 bin 725 imzayla ikinci sırada yer aldı. Öte yandan ATA İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan da 25 bin 924 imza topladı.

Hangi aday kaç imza topladı! İkinci gün sayıları açıklandı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için sürece girdi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken, 'Hangi lider ne kadar imza topladı?' sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları netleşti.

EN ÇOK İMZA MUHARREM İNCE'YE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 51 bin 367 imzayla birinci sırada yer aldı. İnce'yi, 46 bin 725 imzayla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan takip etti.

Adaylar için atılan imza sayıları:

  • Muharrem İnce: 51 bin 367
  • Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725
  • Sinan Oğan: 25 bin 924
  • Doğu Perinçek: 11 bin 792
  • Yakup Türkal: 1645
  • Erkan Trükten: 755
  • Tevfik Ahmet Özal: 567
  • İrfan Uzun: 319
  • Halil Murat Ünver: 211
  • Hilmi Özden: 151
  • Davut Turan: 68
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kameralar karşısında 'Son toplantım' diyerek duyurduKameralar karşısında 'Son toplantım' diyerek duyurdu
İmza sayıları belli oldu! Muharrem İnce...İmza sayıları belli oldu! Muharrem İnce...
'Bana değil sen kendine söyle' Ağıralioğlu gerilimi televizyona da sıçradı! 'Anlamıyorsun filan bunları geçelim' O sözlere 'Pişmiş aşa su katmak' yorumu'Bana değil sen kendine söyle' Ağıralioğlu gerilimi televizyona da sıçradı! 'Anlamıyorsun filan bunları geçelim' O sözlere 'Pişmiş aşa su katmak' yorumu
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek Ahmet Özal Muharrem İnce Sinan Oğan Fatih Erbakan imza

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

Bakan Soylu’yu kızdıran anlar: Ya çekme şunu çekme ya!

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

Tavana asılı bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Erkek arkadaşıyla...

Tavana asılı bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Erkek arkadaşıyla...

Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'

Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'

İlginizi Çekebilir

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.