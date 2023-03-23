Hangi aday kaç imza topladı! İkinci gün sayıları açıklandı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için sürece girdi. Cumhurbaşkanı adayları bir bir açıklanırken, 'Hangi lider ne kadar imza topladı?' sorusu ise merak konusuydu. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayları için ilk gün atılan imza sayıları netleşti.

EN ÇOK İMZA MUHARREM İNCE'YE

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 51 bin 367 imzayla birinci sırada yer aldı. İnce'yi, 46 bin 725 imzayla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan takip etti.

Adaylar için atılan imza sayıları:

