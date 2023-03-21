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  4. Hangi adayı destekleyeceğini açıklarken kullandığı ifadeler gündem oldu! 6'lı masaya alınmayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan çok konuşulacak 2. tur sözleri: Sosyal medyada diyorlar ya...

Hangi adayı destekleyeceğini açıklarken kullandığı ifadeler gündem oldu! 6'lı masaya alınmayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan çok konuşulacak 2. tur sözleri: Sosyal medyada diyorlar ya...

21.03.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'a 2 aydan az süre kalırken cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar netleşiyor. Bununla birlikte seçimlerin 2. tura kalması durumunda diğer partilerin hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş'ın olası 2. tur durumundaki desteğini açıklarken verdiği yanıt sosyal medyada gündem olurken kullandığı ifadeler nedeniyle kimilerinin de tepkisini çekti.

Hangi adayı destekleyeceğini açıklarken kullandığı ifadeler gündem oldu! 6'lı masaya alınmayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan çok konuşulacak 2. tur sözleri: Sosyal medyada diyorlar ya...

Türkiye'de günden güne hareketlenen seçim atmosferinde siyasi liderlerin seçim mesajları dikkat çekiyor. Hüseyin Baş'ın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2. tura kalması durumunda kime destek vereceklerini açıklarken verdiği yanıt da sosyal medyada çok konuşuldu.

6'LI MASAYA ALINMAMIŞTI

Hüseyin Baş, 6'lı masaya katılma talebiyle siyasetin gündeminde uzun süre konuşulan isimlerden biri olmuştu. Baş'ın kamuoyuna duyurduğu talebini İYİ Parti lideri Meral Akşener masaya taşımış ancak masa liderlerinden yola 6'lı olarak devam edilmesi kararı alınmıştı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN 'SOFRA' MESAJINA GÖNDERME

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrıldığı süre zarfında Kılıçdaroğlu'nun 'Sofrayı genişletmeliyiz' mesajına ilişkin ise Baş, "Sofra genişlemiyor arkadaşlar ben daha önce denedim, boşuna beklemeyin" açıklamasıyla dikkatleri çekmişti.

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"ŞİMDİLİK TEK KARARIMIZ" DİYEREK AÇIKLADI

Dün akşam HaberTürk yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Baş, seçim 2. tura kalırsa kime destek vereceklerini açıkladı. "Bu iktidarın yerinde kimse olmasa bu ülke daha iyi yönetilir" diyen Baş, kimi destekleyeceklerine bütün adaylar netleşince karar vereceklerini belirterek "Şimdilik tek kararımız Erdoğan'ı desteklemeyeceğimiz" dedi.

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GÜNDEM OLAN SÖZLER! "SOSYAL MEDYADA DİYORLAR YA..."

Baş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kırmızı çizgimiz. İkinci tura kaldı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var; Kılıçdaroğlu'nu destekleriz. Sosyal medyada diyorlar ya 'Tuvalet terliği olsa ona basarım' diye. Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz. Tabii sayın Kılıçdaroğlu, 'kim olsa' denebilecek bir isim değil. Sayın Muharrem İnce kalırsa onu destekleriz, sayın Sinan Oğan kalırsa onu destekleriz."

BTP liderinin bu sözleri sosyal medyaya damgasını vururken bir kesim ise Baş'ı kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirdi.

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