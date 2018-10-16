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Hangi ağrıya ne iyi gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

Baş ağrısına havuç, diş çürümesine ıspanak, kolesterole de sarımsak iyi geliyor... İşte ağrılara iyi gelen besinler...

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül, havucun son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlandığını belirtti.

Hangi ağrıya ne iyi gelir?

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Dr. Fevzi Özgönül, havucun yanında mevsiminde yenilen besinlerle ilgili bilgiler verdi.
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Diş çürümesine ıspanak

Diş çürümesine ıspanak
Dr. Özgönül, demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içerdiğini ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığını söyledi.
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Özgönül, "Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur" dedi.
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Taze sarmısakta mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılmaktadır.
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Karaciğer için enginar

Karaciğer için enginar
Karaciğer dostu olarak da bilinen enginarın, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanıldığını anlatan Özgönül daha sonra şunları söyledi;
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Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinmektedir. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma ve gut hastalığında, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümü değil, yapraklarının da pişirilip dip kısmının sıyrılarak yenmesi tavsiye edilir.
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Sindirim için taze fasülye

Sindirim için taze fasülye
Taze fasulyenin ise özellikle mevsiminde haftada 2 defa, tüketilmesi gerektiğini hatırlatırım.
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Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir.
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Ülser için biberiye

Ülser için biberiye
Biberiyede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir.
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Baş ağrısına havuç

Baş ağrısına havuç
Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmalıdır. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır.
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Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır."
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Anahtar Kelimeler:
beslenme baş ağrısı Diş çürümesi

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