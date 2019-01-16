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Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır? (Zeka testi)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.01.2019 15:40 | Son Güncelleme

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız?

İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı. (Cevaplar foto galerinin sonunda)

Hangi araç kaldırılırsa trafik açılır? (Zeka testi)

1. Bir kavşakta sıkışıp kalan 7 araçtan hangisi kaldırılırsa trafik açılır?
2. Bir çoban, iki koyun ve bir kurtla seyahat etmektedir. Her seferinde kendisiyle birlikte yalnızca bir şey alacağı botla nehrin karşısına geçmek ister. Eğer koyunlardan herhangi birini kurtla yalnız bırakırsa kurt saldıracak ve koyunu kaybedecektir. Çoban, koyunlara zarar gelmeden kurt ve iki koyunu nehrin karşısına nasıl geçirir?
3. Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 20, 41, 34)
4. En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı? (Seçenekler: 5, 6, 7)
5. Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun. (Seçenekler: 2, 4, 5)
6. Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli? (Seçenekler: 1, 3, 7)
7. Soru işareti yerine gelecek harfi bulun. (Seçenekler: S, T, Y)
8. İlk önce hangi su tankı dolar? (Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4 )
9. En sondaki üçgenin içine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 38, 63, 72)
10. Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 17, 19, 21)
11. Bu işlemdeki sayılar hangileridir? (Seçenekler: 172-318-470, 072-318-470, 072-398-470)

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Cevap 1: 3 numaralı araç kalkarsa trafik açılır.
Cevap 2: Çoban önce kurdu karşıya geçirir ve orada bırakır. Ardından koyunlardan birini karşıya geçirir ve kurdu bota geri alır. Diğer koyunu almak için nehrin öteki yakasına geçtiğinde kurdu bırakır ve ikinci koyunu da karşıya geçirir. Son turunda ise kurdu tekrar alır ve nehri geçer.
Cevap 3: 41
Cevap 4: 5
Cevap 5: 5
Cevap 6: 3
Cevap 7: S
Cevap 8: 3 ve 4
Cevap 9: 72
Cevap 10: 21
Cevap 11: 072-398-470
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