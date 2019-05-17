Hangi ayda hangi sebze ve meyveleri yemeliyiz?

Hangi ayda hangi sebze ve meyveleri yememiz gerektiğinin detaylarını veriyoruz. Bu sayede hem daha sağlıklı bir bünyeye sahip olacak hem de daha lezzetli gıdalar yiyeceksiniz;
Sebzeler: Brokoli, lahana, havuç, kereviz, brüksel lahanası, pırasa, kara turp, kırmızı turp, ıspanak, pazı.
Meyveler: Portakal, armut, nar, elma, greyfurt ve ayva.
Sebzeler: Karnabahar, brüksel lahansı, brokoli, havuç, turp, defne yaprağı, ıspanak, pazı, pancar ve pırasa.
Meyveler: Muz, armut, ayva, portakal, greyfurt ve ayva.
Sebzeler: Brokoli, ıspanak, kırmızı turp, havuç ve pırasa.
Meyveler: Muz ve elma.
Sebzeler: Kuşkonmaz, bakla, marul, taze kekik ve taze soğan.
Meyveler: Çağla, yeşil erik.
Sebzeler: Semizotu, domates, ebegümeci, salatalık, bakla, enginar ve madıkmak.
Meyveler: Dut, çilek, yeşil erik, malta eriği.
Sebzeler: Bezelye, bakla, fasulye, patlıcan, kabak, dolmalık biber, domates, salatalık, semizotu, rezene, taze sarımsak, taze soğan, dereotu, patates, sivri biber, kuzu ıspanak, üzüm yaprağı ve marul.
Meyveler: Yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, kiraz ve dut
Sebzeler: Çalı fasulyesi, taze fasulye, semizotu, domates, salatalık, patlıcan, kabak, dolmalık biber, bezelye, kuzu ıspanak.
Meyveler: Sarı erik, şeftali, kavun, karpuz, vişne ve ahududu.
Sebzeler: Domates, salatalık, kabak, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, bamya, mısır, taze fasulye, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Üzüm, böğürtlen, kavun, karpuz, mürdüm eriği, kırmızı erik, vişne, böğürtlen, incir, kayısı.
Sebzeler: Patlıcan, mısır, kırmızı biber, dolmalık biber, kabak, pazı, biberiye, mantar, barbunya fasulyesi.
Meyveler: Üzüm, incir, karpuz, kavun, mürdüm eriği, fındık.
Sebzeler: Karnabahar, havuç, kıvırcık salata, lahana, pırasa, ıspanak, mantar, fındık, yer elması, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, mandalina, greyfurt, üzüm, ceviz, armut.
Sebzeler: Pazı, kereviz, yer elması, karnabahar, havuç, lahana, pırasa.
Meyveler: Mandalina, greyfurt, nar, kestane, armut, kestane, kivi, üzüm, muz.
Sebzeler: Brüksel lahanası, karalahana, lahana, yer elması, karnabahar, bal kabağı, ıspanak, havuç, kereviz, pazı.
Meyveler: Portakal, mandalina, greyfurt, ayva, armut, kivi, kestane, muz, elma, nar.
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