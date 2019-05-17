Hangi ayda hangi sebze ve meyveleri yemeliyiz?

Hangi ayda hangi sebze ve meyveleri yememiz gerektiğinin detaylarını veriyoruz. Bu sayede hem daha sağlıklı bir bünyeye sahip olacak hem de daha lezzetli gıdalar yiyeceksiniz;

Ocak

Sebzeler: Brokoli, lahana, havuç, kereviz, brüksel lahanası, pırasa, kara turp, kırmızı turp, ıspanak, pazı.

Meyveler: Portakal, armut, nar, elma, greyfurt ve ayva.

Şubat

Sebzeler: Karnabahar, brüksel lahansı, brokoli, havuç, turp, defne yaprağı, ıspanak, pazı, pancar ve pırasa.

Meyveler: Muz, armut, ayva, portakal, greyfurt ve ayva.

Mart



Sebzeler: Brokoli, ıspanak, kırmızı turp, havuç ve pırasa.

Meyveler: Muz ve elma.

Nisan



Sebzeler: Kuşkonmaz, bakla, marul, taze kekik ve taze soğan.

Meyveler: Çağla, yeşil erik.

Mayıs



Sebzeler: Semizotu, domates, ebegümeci, salatalık, bakla, enginar ve madıkmak.

Meyveler: Dut, çilek, yeşil erik, malta eriği.

Haziran



Sebzeler: Bezelye, bakla, fasulye, patlıcan, kabak, dolmalık biber, domates, salatalık, semizotu, rezene, taze sarımsak, taze soğan, dereotu, patates, sivri biber, kuzu ıspanak, üzüm yaprağı ve marul.

Meyveler: Yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, kiraz ve dut