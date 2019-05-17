YEMEK

Hangi ayda hangi sebze ve meyveleri yemeliyiz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Artık 4 mevsimi yaşayamadığımız gibi mevsimsel sebze ve meyveleri de ayırt edemez olduk. Sağlıklı olmanın anahtarını elinize almak istiyorsanız yediğiniz, içtiğiniz her şeyin mevsiminde olanını tercih etmelisiniz. İşte ay ay, neler yemeniz gerektiğini anlatan listenin detayları...

Hangi ayda hangi sebze ve meyveleri yemeliyiz?

Hangi ayda hangi sebze ve meyveleri yememiz gerektiğinin detaylarını veriyoruz. Bu sayede hem daha sağlıklı bir bünyeye sahip olacak hem de daha lezzetli gıdalar yiyeceksiniz;

Ocak

iStock-147060621 (3)

Sebzeler: Brokoli, lahana, havuç, kereviz, brüksel lahanası, pırasa, kara turp, kırmızı turp, ıspanak, pazı.
Meyveler: Portakal, armut, nar, elma, greyfurt ve ayva.

Şubat

iStock-938088220

Sebzeler: Karnabahar, brüksel lahansı, brokoli, havuç, turp, defne yaprağı, ıspanak, pazı, pancar ve pırasa.
Meyveler: Muz, armut, ayva, portakal, greyfurt ve ayva.

Mart

turp
Sebzeler: Brokoli, ıspanak, kırmızı turp, havuç ve pırasa.
Meyveler: Muz ve elma.

Nisan

kekik
Sebzeler: Kuşkonmaz, bakla, marul, taze kekik ve taze soğan.
Meyveler: Çağla, yeşil erik.

Mayıs

domates
Sebzeler: Semizotu, domates, ebegümeci, salatalık, bakla, enginar ve madıkmak.
Meyveler: Dut, çilek, yeşil erik, malta eriği.

Haziran

bezelye
Sebzeler: Bezelye, bakla, fasulye, patlıcan, kabak, dolmalık biber, domates, salatalık, semizotu, rezene, taze sarımsak, taze soğan, dereotu, patates, sivri biber, kuzu ıspanak, üzüm yaprağı ve marul.
Meyveler: Yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, kiraz ve dut

Temmuz

ahududu
Sebzeler: Çalı fasulyesi, taze fasulye, semizotu, domates, salatalık, patlıcan, kabak, dolmalık biber, bezelye, kuzu ıspanak.
Meyveler: Sarı erik, şeftali, kavun, karpuz, vişne ve ahududu.

Ağustos

üzüm

Sebzeler: Domates, salatalık, kabak, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, bamya, mısır, taze fasulye, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Üzüm, böğürtlen, kavun, karpuz, mürdüm eriği, kırmızı erik, vişne, böğürtlen, incir, kayısı.

Eylül

mısır

Sebzeler: Patlıcan, mısır, kırmızı biber, dolmalık biber, kabak, pazı, biberiye, mantar, barbunya fasulyesi.
Meyveler: Üzüm, incir, karpuz, kavun, mürdüm eriği, fındık.

Ekim

iStock-482744824

Sebzeler: Karnabahar, havuç, kıvırcık salata, lahana, pırasa, ıspanak, mantar, fındık, yer elması, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, mandalina, greyfurt, üzüm, ceviz, armut.

Kasım

pazı

Sebzeler: Pazı, kereviz, yer elması, karnabahar, havuç, lahana, pırasa.
Meyveler: Mandalina, greyfurt, nar, kestane, armut, kestane, kivi, üzüm, muz.

Aralık

iStock-183333726

Sebzeler: Brüksel lahanası, karalahana, lahana, yer elması, karnabahar, bal kabağı, ıspanak, havuç, kereviz, pazı.
Meyveler: Portakal, mandalina, greyfurt, ayva, armut, kivi, kestane, muz, elma, nar.


PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Ramazan'da tek ihtiyacınız olan şeyRamazan'da tek ihtiyacınız olan şey
Yabani pırasa olarak da biliniyor: Çiriş otunun sağlığımıza olan 7 faydasıYabani pırasa olarak da biliniyor: Çiriş otunun sağlığımıza olan 7 faydası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mevsimlerine göre sebzeler hangi mevsimde ne yenir mayıs ayı sebzeleri yaz meyveleri yaz sebzeleri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege'nin Ramazan hediyesi dolmalık ekmek raflarda yerini aldı

Yılın sadece 1 ayında var! Ramazan'ın hediyesi olarak biliniyor

Gıda ürünlerinde kullanılan palmiye yağı neden risk oluşturuyor?

Çocuklarımıza yediriyoruz ama o madde en çok onda var

Bunca yıl zararlarını bildik ama öyle bir etkisi çıktı ki...

Bunca yıl zararlarını bildik ama öyle bir etkisi çıktı ki...

Meyan kökü sindirim sistemine faydalı

Ramazan'da tek ihtiyacınız olan şey

Yabani pırasa olarak da biliniyor: Çiriş otunun sağlığımıza olan 7 faydası

Yabani pırasa olarak da biliniyor: Çiriş otunun sağlığımıza olan 7 faydası

Ramazan ayında tatlı tercihiniz hangisi?

İftardan sonra yiyenler dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.