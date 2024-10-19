Hangi bakanlar değişecek? Erdoğan’ın kabinede yapacağı revizyon merak konusu oldu, AK Parti’den ilk sinyal geldi…

AK Parti’de hem parti yönetimi hem de kabinede yapılacak değişikliklerle ilgili kulisler yeniden hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen hafta yaptığı, kabinede değişiklik olabileceğine yönelik açıklamalar, AK Parti kulislerinde en önemli gündem maddesi hâline geldi.

Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanının bu açıklamasının kısa vadede bir değişiklik anlamına gelmeyeceği konuşulurken, “Eğer kabinede bir değişim olacaksa, bu kongre süreci ile paralel ilerler” değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca, mayısta yapılması planlanan büyük kongrede MKYK başta olmak üzere parti vitrininde dikkat çekici değişiklikler yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kurmayları ile yaptığı toplantılarda, “Partimizde çok kıymetli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var. Bilgi birikimi yüksek olan arkadaşlarımızı bu süreçte değerlendirmek isterim” dediği belirtildi. Mevcut MYK üyelerinin bir bölümün tümden değişeceği, bazıların ise birimlerinin değişebileceği ifade edilirken, genel başkan yardımcılarından bazı isimlerin de kabineye kaydırılabileceği konuşuluyor.

“3-5 BAKAN YA DEĞİŞİR YA DEĞİŞMEZ”

Kabine kimlerin değişebileceğine ilişkin Türkiye gazetesine konuşan AK Parti kaynakları, “Çok köklü bir değişim beklemek doğru değil. 3-5 kişi ya değişir ya değişmez. Çünkü kabine ile ilgili şu anda bir problem olduğu düşünülmüyor” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, parti yönetim kadrolarında uzun süredir görev yapanların ‘dinlemeye’ alınması, bu durumdakilerin yerlerine genç isimlerin getirilmesi bekleniyor. Öte yandan, ihtiyaç duyulması hâlinde bazı bakanlıkların ikiye bölünmesi ve bakan yardımcılarının sayısının azaltılması da tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliğini işaret etti! Kulisler hareketlendi, sizce hangi bakanlıkta koltuk değişimi olmalı? ADALET BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır