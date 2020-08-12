Hangi bölümlerde okuyan işsiz kalmıyor?

Tercih süreci devam ediyor. Meslek tercihlerini belirleyen adaylar en doğru üniversiteyi seçmek için her detayı titizlikle inceliyor. Adayların aklındaki soru ise ortak: Mezun olunca nasıl iş bulacağım? Bazı vakıf üniversitelerinde bu sorunun yanıtı hazır. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Alanya HEP) de onlardan biri... Üniversitede turizm işletmeciliği okuyanlar işsiz kalmıyor... Turizm ile iç içe olan bölgede verilen yüzde yüz iş garantisi, adaylar için bölümün cazibesini daha da artırıyor.Alanya HEP Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Murat Ertan Doğan'a göre pek çok bölümde gerçekleştirilen farklı staj programları ile öğrencilerin iş bulma olanakları da artıyor. Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Doğan, eğitim programlarının yüzde yüz ingilizce olmasının da kariyer olanaklarını artıran bir diğer etken olduğunu söyledi.

TARİH, KÜLTÜR, TURİZM VE EĞİTİMİ BULUŞTURAN İLÇE: ALANYA

Tarihi, kültürü ve turizmi ile öne çıkan Alanya, üniversite eğitimi açısından da kısa sürede kendine önemli bir yer edindi. Bu durum öğrenci memnuniyeti anketlerine de yansıdı. Öğrenciler arasında en fazla memnuniyet yaratan şehirler listesinin başında Eskişehir var. İkinci sırayı ise Antalya alıyor. Doğan'a göre bu tabloda Alanya Üniversitelerinin payı büyük. 'Türkiye’de öğrenci memnuniyeti açısından bakıldığında Alanya’nın, Antalya’nın ikinci olmasında önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum' diye konuşan Doğan'a göre bir yılda 300 güneşli gün vaadeden Alanya, öğrencilere sosyalleşmek için önemli imkanlar sunuyor. Alanya HEP üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Burcu Çabuk da aynı görüşte... 'Alanya aynı zamanda rahat ve güvenli bir ilçe' diye konuşan Çabuk'a göre eğitim kalitesinin artmasında uluslararası ortam da önemli bir etken. 'Alanya'da 30 bin yerleşik yabancı var ve uluslararası bir üniversite olma çabasında olan bir üniversite olduğumuz için, hem öğretim üyelerimiz hem de öğrencilerimizde uluslararasılık oranı yüksek. Alanya, keyifli ve doyurucu bir öğrenim hayatı sunuyor' diye konuştu.