Hangi bölümlerde okuyan işsiz kalmıyor?

Tercih süreci devam ediyor. Meslek tercihlerini belirleyen adaylar en doğru üniversiteyi seçmek için her detayı titizlikle inceliyor. Adayların aklındaki soru ise ortak: Mezun olunca nasıl iş bulacağım? Bazı vakıf üniversitelerinde bu sorunun yanıtı hazır. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Alanya HEP) de onlardan biri... Üniversitede turizm işletmeciliği okuyanlar işsiz kalmıyor... Turizm ile iç içe olan bölgede verilen yüzde yüz iş garantisi, adaylar için bölümün cazibesini daha da artırıyor.Alanya HEP Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Murat Ertan Doğan'a göre pek çok bölümde gerçekleştirilen farklı staj programları ile öğrencilerin iş bulma olanakları da artıyor. Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Doğan, eğitim programlarının yüzde yüz ingilizce olmasının da kariyer olanaklarını artıran bir diğer etken olduğunu söyledi.
Tarihi, kültürü ve turizmi ile öne çıkan Alanya, üniversite eğitimi açısından da kısa sürede kendine önemli bir yer edindi. Bu durum öğrenci memnuniyeti anketlerine de yansıdı. Öğrenciler arasında en fazla memnuniyet yaratan şehirler listesinin başında Eskişehir var. İkinci sırayı ise Antalya alıyor. Doğan'a göre bu tabloda Alanya Üniversitelerinin payı büyük. 'Türkiye’de öğrenci memnuniyeti açısından bakıldığında Alanya’nın, Antalya’nın ikinci olmasında önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum' diye konuşan Doğan'a göre bir yılda 300 güneşli gün vaadeden Alanya, öğrencilere sosyalleşmek için önemli imkanlar sunuyor. Alanya HEP üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Burcu Çabuk da aynı görüşte... 'Alanya aynı zamanda rahat ve güvenli bir ilçe' diye konuşan Çabuk'a göre eğitim kalitesinin artmasında uluslararası ortam da önemli bir etken. 'Alanya'da 30 bin yerleşik yabancı var ve uluslararası bir üniversite olma çabasında olan bir üniversite olduğumuz için, hem öğretim üyelerimiz hem de öğrencilerimizde uluslararasılık oranı yüksek. Alanya, keyifli ve doyurucu bir öğrenim hayatı sunuyor' diye konuştu.
Son yılların popüler ve çok tercih edilen bölümlerinden Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi hakkında da bilgi veren Çabuk, 'Türkiye’de ilk gastronomi ve mutfak sanatları araştırma laboratuarı olan üniversiteyiz'dedi. Çabuk, 'İnsanlar gastronomi ve mutfak sanatlarını ahçı veya mutfakta çalışan elemanlar olarak görüyorlar ama durum tamamen farklı çünkü öğrencilerimiz eğitimi aldıkları zaman, gıda biliminden hijyene, beslenmeye, istatisliğe, bilgisayar uygulamalarına, çeşitli turizm derslerine kadar farklı farklı dersler görüyorlar' diye konuştu.
'Gıda alanı, insanlar var oldukça devamlılığını sürdürebilecek bir meslek grubu.Bu açıdan öğrenciler iş bulma sorunu ile karşılaşmayacak' diyen Çabuk'a göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları iş bulma potansiyeli çok yüksek bir bölüm. 'Mezunlar işletmelerde çalışabilirler, yöneticilik yapabilirler. Mutfakta kademe kademe yükselip şefliğe kadar çıkabilirler. Devlette çalışabilirler hastanelerde, okullarda, eğitmen şef olarak da çalışabilirler. Yüksek lisans ve doktora yaptıkları zaman akademisyenlik yapabilirler' diye konuşan Çabuk, Türkiye'de bu konuda ciddi bir açık olduğunun altını çizdi.
Öğrenciler tarafından ilgi gören bir diğer bölüm ise İletişim Tasarımı ve Yönetimi... Bölümçalışmaları ve eğitimi hakkında da bilgi veren Bölüm Başkanı Dr. Murat Ertan Doğan, iletişim tasarımının, görsel tasarımdan farkını ve ortak noktalarını anlattı. 'Bizim öğretim programımızda 3 ana kol var bunlar grafik tasarımı, diğeri kuramsal olarak verilen tasarım dersleri, bir diğeri de hareketli görüntü. Bunların hepsini harmanlıyoruz' diyen Doğan,iletişimin temellerinden başlayarak modellemelere ve animasyon derslerine kadar, kendi ilgi alanlarında olan seçmeli de dersleri alarak farklı yeteneklerdeki öğrencilerin farklı özellikler kazanarak mezun olduğunu söyledi.
30 bin yabancının yerleşik olaray yaşadığı Alanya'da yabancı öğrenci sayısı da çok yüksek. Bu da üniversitedeki uluslararası ortama büyük katkı sağlıyor. Yabancı öğrenciler ve kampüsteki uluslararası ortamın avantajlarını anlatan Alanya HEP Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Ofis sorumlusu Anna Bielecka ise öğrencilerin her adımında yanlarında olduklarının altını çizdi. 'Bu amaçla da uluslararası ilişkiler ofisi kurduk. Uluslararası öğrencilerle daha iyi ilgilenelim, bire bir takip edelim. Başvurudan başlayıp mezuniyete kadar vize dahil bütün prosedürleri hallediyoruz' diyen Bielecka, ailelerin de başka bir ülkede okuyan çocuklarının güvende olduğunu sonuna kadar hissettiklerini sözlerine ekledi.
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