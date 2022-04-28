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Hangi günlerde hamile kalınabilir? Hamile kalmak için en uygun zaman ve adım adım hamile kalma süreci

28.04.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik ya da diğer adıyla hamilelik kadınlar için hem zorlu hem de keyifli bir süreçtir. Hamile kalmaya çalışmadan başlamadan önce fizyolojik olarak bazı şeyleri bilmeniz işleri biraz daha kolaylaştırabilir. Yumurtlamanın ne zaman gerçekleştiği, en doğurgan olunan dönemi bilmek size yardımcı olabilir. Hamile kalmadan önce bu işin de bir süreç olduğunu ve neyin ne zaman yaşanacağını tam olarak kestirebilmenin de çok kolay olmadığını unutmadan, stres olmamalı ve acele etmemelisiniz.

Hangi günlerde hamile kalınabilir? Hamile kalmak için en uygun zaman ve adım adım hamile kalma süreci

Hamilelik öncesi vücutta yaşanan bazı durumlar birçoğumuzun bildiği gibi hamilelik sürecini oldukça etkileyen süreçlerdir. En doğurgan süreci tespit etmek, yumurtlamanın en verimli olduğu dönem, spermin kadın vücudunda kaç gün hayatta kaldığı... Hamile kalmak için aynı anda gerçekleşmesi gereken birçok süreç işler. Mesela; adet döngüsü dönemi bir kişinin hamile kalma olasılığının en düşük olduğu günlerdir.

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REGL VE HAMİLELİK

Regl veya adet döngüsü 28-32 gün arasındadır. Bazı insanların döngüleri daha kısayken, bazılarının daha uzun döngüleri vardır. Bir kişinin adet döneminin ilk günü, adet döngüsünün ilk günü olarak kabul edilir. Daha sonra dönemleri tipik olarak 3-7 gün sürer. Adet döngüsündeki değişiklikler genellikle yumurtlamadan önce meydana gelen foliküler fazda olur. Yumurtlamadan sonraki periyoda kadar olan luteal faz, tipik olarak 14 gün sürer.

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YUMURTLAMA VE GEBE KALMA

Yumurtlama, yumurtalıklardan biri yumurta bıraktığında gerçekleşir. Yumurta serbest bırakıldıktan sonra, yaklaşık 24 saat süren uterusa gideceği fallop tüpüne hareket eder. Sperm fallop tüpüne gider ve yumurtayı döllerse gebelik oluşur. Sperm yumurtayı döllemezse, yumurta rahme doğru hareket eder ve parçalanır ve bir sonraki adet döneminde vücudu terk etmeye hazır hale gelir.

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Yumurtlama, bir kişinin aylık döngüsü 28 gün ise bir sonraki adetini beklemesinden yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir. Çoğu insan, döngülerinin 11-21 günleri arasında yumurtlar. Son adet dönemlerinin (LMP) ilk günü, döngünün 1. günüdür. Yumurtlama her zaman her ay aynı günde gerçekleşmez ve beklenen tarihin her iki tarafında bir gün veya daha fazla değişiklik gösterebilir.

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Doktorlar, yumurtlama döngüsünün bir kısmını doğurganlık penceresi olarak adlandırırlar çünkü bu dönem hamilelik şansının en yüksek olduğu zamanlardır. Örneğin 14. günde yumurtlama meydana gelirse, kişi o gün veya sonraki 24 saat içinde hamile kalabilir.

SPERM KADIN VÜCUDUNDA KAÇ GÜN YAŞAR?

Bununla birlikte, döllenme pencereleri yumurtlamadan birkaç gün önce başlar, çünkü sperm kadın vücudunda 5 güne kadar yaşayabilir. Bu nedenle, bir kişi 14 veya 15. günlerde cinsel ilişkiye girmese bile, 9-13. günlerde kontrasepsiyon kullanmadan cinsel ilişkiye girmişse hamile kalması mümkündür. Buna göre gebe kalma olasılığı 8. günden itibaren yükselir, 13. günde maksimuma ulaşır ve 30. günde sıfıra düşer. Ancak, bu bulguların yalnızca yol gösterici olması açısından verildiğini bilmekte fayda var. Çünkü; her insan ve her döngü farklıdır. Bir kişinin aylık döngülerini grafik haline getirmesi ve her ay tam yumurtlama gününü belirlemeye yardımcı olması için yumurtlama belirtilerini not etmesi yararlı olabilir.

HAMİLE KALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Gebe kalma şansını artırmak için diğer ipuçları şunlardır:

Düzenli cinsel ilişkiye girin: Hamile kalmak istiyorsanız 2 veya 3 günde bir düzenli bir cinsel hayatınız olmalı

Sigara içmekten kaçının: Tütün ürünleri kullanmak doğurganlığı azaltır ve gelişmekte olan bir fetüsün sağlığını etkiler.

Alkol alımını sınırlayın: Alkol alımı erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı azaltabilir ve fetüse zarar verebilir.

Kilonuzu kontrol altında tutun: Fazla kilolu veya zayıf olan kişilerde düzensiz yumurtlama olma olasılığı daha yüksektir.

Stresi azaltın: Stresi azaltmanın, gebe kalmaya çalışan bir kişi için bir miktar fayda sağlayabileceği açıktır.


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