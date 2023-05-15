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Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti illere göre milletvekili sayısı

15.05.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs seçimlerinin büyük oranda ikinci tura kaldığı değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da gece saatlerinde bu yönde açıklamalar yapmıştı. Seçmenler yaşadıkları illerin kaç milletvekili çıkardığını merak ediyorlar. Peki, Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti illere göre milletvekili sayısı nasıl? İşte tüm detaylar...

Hangi il kaç milletvekili çıkarıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti illere göre milletvekili sayısı

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti illere göre milletvekili sayısı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Meclis'te yer alacak isimler ve partilerin milletvekili sayıları da merak edilmeye başlandı. Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte illere göre milletvekişi sayıları ve dağılımı...

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 266, MHP 50, Yeniden Refah Partisi 5, CHP 169, İYİ Parti 44, Yeşil Sol Parti 62, TİP 4 milletvekili çıkarıyor.

İllerin milletvekili sayıları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyuruldu. Toplam 600 milletvekili Meclis’te yer alırken en fazla milletvekiline sahip iller ise şu şekilde;

İstanbul 98 milletvekili ile 3, Ankara 36 milletvekili ile 3, İzmir 28 milletvekili ile 2 ve Bursa da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündü. 81 il toplamda 600 milletvekili çıkaracak.

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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bayburt 1, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Tunceli 1, Trabzon 6, Sakarya 8, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

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