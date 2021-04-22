Rektörlüğünü Erhan Afyoncu'nun yaptığı, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu yani Milli Savunma Üniversitesi öğrenciler, adaylar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle hangi ilde kaç tane Milli Savunma Üniversitesi var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki hangi ilde kaç tane Milli Savunma Üniversitesi var?
Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörlüğü İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi'nin adresi: Konaklar Mah. Orgeneral İzzettin Aksalur Cad. Beşiktaş/İstanbul
Kara Harp Okulu Hangi Şehirde?
Kara Harp Okulu Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen semtinde yer almaktadır. Kara Harp Okulu, Genelkurmay Başkanlığına yaklaşık 1 kilometre ve Emniyet Genel Müdürlüğünün tam karşısında bulunmaktadır.
Kara Harp Okulu adresi: Devlet Mah. Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/Ankara
Deniz Harp Okulu Hangi Şehirde?
Deniz Harp Okulu İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunmaktadır.
Deniz Harp Okulu adresi: Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Tuzla/İstanbul
Hava Harp Okulu Hangi Şehirde?
Hava Harp Okulu İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunmaktadır. Bina, Yeşilyurt Marmaray durağına 2 dakika yürüme mesafesindedir.
Hava Harp Okulu adresi: Yeşilköy Mah. Eski Havalimanı Cad. Bakırköy/İstanbul
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Hangi Şehirde?
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesi Balıkesir’in merkez ilçesi Altıeylül’de yer alıyor. Balıkesir şehir merkezine ise yaklaşık olarak 5 km uzaklıktadır.
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Çayırhisar Mah. Altıeylül/Balıkesir
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Hangi Şehirde?
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunmaktadır. Gaziemir İzmir’in en büyük 10. ilçesidir. Gaziemir, İzmir’in merkez ilçesi konumunda olup aynı zamanda havaalanına en yakın ilçedir.
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Gaziemir/İzmir
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Hangi Şehirde?
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunuyor. Yalova şehir merkezine ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Merkez Mah. Altınova/Yalova
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Hangi Şehirde?
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesi Ankara’da Anıtkabir’de yer alıyor. Bando Astsubay MYO, Ankara’da sosyal mekanların yoğun olduğu Kızılay ve Bahçelievler 7. Caddeye oldukça yakın konumdadır.
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adresi: Yücetepe Mah. Çankaya/Ankara
Okuyucu Yorumları 0 yorum