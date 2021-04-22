Rektörlüğünü Erhan Afyoncu'nun yaptığı, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu yani Milli Savunma Üniversitesi öğrenciler, adaylar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle hangi ilde kaç tane Milli Savunma Üniversitesi var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki hangi ilde kaç tane Milli Savunma Üniversitesi var?

HANGİ İLDE KAÇ TANE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ VAR? MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ NEREDE VE HANGİ ŞEHİRDE?

Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörlüğü İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi'nin adresi: Konaklar Mah. Orgeneral İzzettin Aksalur Cad. Beşiktaş/İstanbul

Kara Harp Okulu Hangi Şehirde?

Kara Harp Okulu Ankara’nın Çankaya ilçesi Dikmen semtinde yer almaktadır. Kara Harp Okulu, Genelkurmay Başkanlığına yaklaşık 1 kilometre ve Emniyet Genel Müdürlüğünün tam karşısında bulunmaktadır.

Kara Harp Okulu adresi: Devlet Mah. Kara Harp Okulu Cad. Çankaya/Ankara

Deniz Harp Okulu Hangi Şehirde?



Deniz Harp Okulu İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunmaktadır.

Deniz Harp Okulu adresi: Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Tuzla/İstanbul