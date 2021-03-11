Hangi iller kırmızı listede? İşte güncel koronavirüs risk haritası

Koronavirüs risk haritasında kullanılan parametreler, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında değişiklik gösterdi. Kırmızı listeye giren iller de dahil olmak üzere, bütün illerin renk değişimleri vaka sayılarına eklenen bazı parametreler ile ölçülecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu haftanın güncel koronavirüs risk haritasını açıkladı. Koronavirüs risk haritasında her ilde 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vakalarının sayıları yer alıyor.
Bakan Koca'nun açıklamalarına göre, bu hafta Kovid-19 vaka sayılarının en yüksek olduğu il Samsun olurken Samsun'u Sinop, Giresun, Ordu ve Tokat takip ediyor.
Bu hafta vaka sayısının en az olduğu iller ise Hakkari, Şırnak, Batman, Uşak ve Mardin oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritası, illerin kaderinde etkili oluyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, önceki haritada "yüksek risk" grubunda bulunarak sarı renk olan toplamda 26 il yükselen vaka sayıları sonucunda "çok yüksek riskli" il kategorisine girip kırmızı renge geçmemek adına alarma geçti.
Fahrettin Koca, illerin risk grubunu 100 bin kişide görülen vaka sayısına göre belirlediklerini söylemişti.
Buna göre 10'dan küçük olanlar düşük riskli olup "mavi" renk alıyor, 11 - 35 arası orta riskli olarak "sarı" renk alıyor. 36 - 100 arası yüksek riskli ve "turuncu" renkte oluyor. 100'ün üstünde vakaya sahip olan iller ise "çok yüksek riskli" il kategorisine girip kırmızı renk alıyor.
Bilim Kurulu tarafından gelen son bilgiler ışığında risk haritasındaki renk değişimlerinde sadece vaka sayısının kullanılmayacağı anlaşıldı. Vaka sayısının yanında hastaneye yatış oranları, hastanelerdeki yatak sayısı gibi parametreler de illerin haritadaki renginin değişiminde kullanılacak etkenler olacak.
Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, özellikle Karadeniz kısmından başlayarak Türkiye'nin her yerine dağılan ve hızlıca artan günlük vakalarının sebebinin İngiltere kökenli mutasyon geçirmiş koronavirüs olabileceğini düşünüyor.
Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Halkımız katı kuralları beklememeli, kendi kurallarını kendi koymalı" diyerek herkesi uyardı.