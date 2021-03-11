Hangi iller kırmızı listede? İşte güncel koronavirüs risk haritası

Koronavirüs risk haritasında kullanılan parametreler, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında değişiklik gösterdi. Kırmızı listeye giren iller de dahil olmak üzere, bütün illerin renk değişimleri vaka sayılarına eklenen bazı parametreler ile ölçülecek.

HANGİ İLLER KIRMIZI LİSTEDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu haftanın güncel koronavirüs risk haritasını açıkladı. Koronavirüs risk haritasında her ilde 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vakalarının sayıları yer alıyor.

Bakan Koca'nun açıklamalarına göre, bu hafta Kovid-19 vaka sayılarının en yüksek olduğu il Samsun olurken Samsun'u Sinop, Giresun, Ordu ve Tokat takip ediyor.

Bu hafta vaka sayısının en az olduğu iller ise Hakkari, Şırnak, Batman, Uşak ve Mardin oldu.

VAKA ORANI ARTAN İLLER ALARMDA

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritası, illerin kaderinde etkili oluyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, önceki haritada "yüksek risk" grubunda bulunarak sarı renk olan toplamda 26 il yükselen vaka sayıları sonucunda "çok yüksek riskli" il kategorisine girip kırmızı renge geçmemek adına alarma geçti.