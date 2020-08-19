Hangi illerde 65 yaş ve üstüne yasak var? 65 yaş üstüne kısıtlama olan iller listesi! Yasaklar neyi kapsıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok ilde 65 yaş üstüne yasak geldi. Kilis, Tekirdağ, Gümüşhüne, Uşak, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde ve Konya'da çeşitli yasaklar getirildi. Erzincan, Eskişehir, Mardin, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce'yle beraber yeni yasak getirilen şehir sayısı 32'ye yükseldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. 65 yaş üstüne gelen yasaklar listesini merak eden vatandaşlar araştırmaya başladı. Birçok ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara toplu olarak katılımın olduğu faaliyetlere katılım kısıtlaması geldi. Özellikle düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi kalabalıkların olduğu alanlara 65 yaş ve üstünün bulunması yasaklandı. Peki hangi illerde 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi? 65 yaş üstüne gelen yasaklar nelerdir? İşte 65 yaş üstüne kısıtlama olan iller!

65 YAŞ VE ÜSTÜNE HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Koronavirüs salgınının yaz dönemi boyunca tekrar artış göstermesiyle birlikte, tekrar kısıtlamalar başladı. Son 24 saatte koronavirüsten dolayı 65 yaş ve üzerine kısıtlama gelen illere; Balıkesir, Niğde, Konya İzmir, Bolu ve Tunceli de eklendi. Bu illerin eklenmesiyle birlikte 65 yaş ve üzerine yasaklar getirilen il sayısı 32 oldu. İşte 65 yaş üstüne yasak gelen iller listesi!

KİLİS'DE 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

Kilis Valiliği 65 yaş ve üstündeki vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında; düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi etkinliklerin olduğu toplu alanlara girilmesini kısıtladı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

TEKİRDAĞ 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

Tekirdağ Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara toplu taşıma araçlarında kısıtlama getirildi. Toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu 16.00-18.00 saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların kullanması yasaklandı. Ayrıca Tekirdağ Valiliği 65 yaş ve üzerine; düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Tekirdağ'da sokak düğünlerinin yapılma süresi 3 saat olarak bildirildi.