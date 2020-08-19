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Hangi illerde 65 yaş ve üstüne yasak var? 65 yaş üstüne kısıtlama olan iller listesi! Yasaklar neyi kapsıyor?

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Birçok ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara toplu olarak katılımın olduğu faaliyetlere katılım kısıtlaması geldi. Özellikle düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi kalabalıkların olduğu alanlara 65 yaş ve üstünün bulunması yasaklandı. Peki hangi illerde 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi? 65 yaş üstüne gelen yasaklar nelerdir? İşte 65 yaş üstüne kısıtlama olan iller!

Hangi illerde 65 yaş ve üstüne yasak var? 65 yaş üstüne kısıtlama olan iller listesi! Yasaklar neyi kapsıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok ilde 65 yaş üstüne yasak geldi. Kilis, Tekirdağ, Gümüşhüne, Uşak, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde ve Konya'da çeşitli yasaklar getirildi. Erzincan, Eskişehir, Mardin, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce'yle beraber yeni yasak getirilen şehir sayısı 32'ye yükseldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. 65 yaş üstüne gelen yasaklar listesini merak eden vatandaşlar araştırmaya başladı. Birçok ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara toplu olarak katılımın olduğu faaliyetlere katılım kısıtlaması geldi. Özellikle düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi kalabalıkların olduğu alanlara 65 yaş ve üstünün bulunması yasaklandı. Peki hangi illerde 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi? 65 yaş üstüne gelen yasaklar nelerdir? İşte 65 yaş üstüne kısıtlama olan iller!

65 YAŞ VE ÜSTÜNE HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Koronavirüs salgınının yaz dönemi boyunca tekrar artış göstermesiyle birlikte, tekrar kısıtlamalar başladı. Son 24 saatte koronavirüsten dolayı 65 yaş ve üzerine kısıtlama gelen illere; Balıkesir, Niğde, Konya İzmir, Bolu ve Tunceli de eklendi. Bu illerin eklenmesiyle birlikte 65 yaş ve üzerine yasaklar getirilen il sayısı 32 oldu. İşte 65 yaş üstüne yasak gelen iller listesi!

KİLİS'DE 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

Kilis Valiliği 65 yaş ve üstündeki vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında; düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi etkinliklerin olduğu toplu alanlara girilmesini kısıtladı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

TEKİRDAĞ 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

Tekirdağ Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara toplu taşıma araçlarında kısıtlama getirildi. Toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu 16.00-18.00 saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların kullanması yasaklandı. Ayrıca Tekirdağ Valiliği 65 yaş ve üzerine; düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildiği duyuruldu.
Tekirdağ'da sokak düğünlerinin yapılma süresi 3 saat olarak bildirildi.

GÜMÜŞHANE 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLAMA

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara kısıtlamalar getirilerek şikayet için covid-19 whatsapp ihbar hattı kuruldu.

Gümüşhane Valiliği resmi web sitesinde duyurduğu karara göre 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi toplu organizasyonlara katılımlarının 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kısıtlama getirildi. Fakat, gelin ve damadın anne, baba, anneanne ve babaannesinin bu yasaktan muaf tutulması kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların il merkezi ve ilçelerde kurulan pazar yerlerine yoğunluğun yaşandığı saat 14.00'den sonra gitmeleri de yasaklanırken, toplu taşıma araçlarının bulaş riskini artırması nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı verildi.

UŞAK 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

Uşak'ta 65 yaş ve üstündekilere düğünlere katılma kısıtlaması getirildi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının kısıtlandığını bildirdi.

Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Kovid-19 salgınına yönelik 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit, asker uğurlama gibi etkinliklerle ilgili ilave kararlar alındığını belirtti.

İZMİR 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLAMA

  • İzmir'de 65 yaş ve üzerin vatandaşların kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezleri dışındaki yerleri kullanmaları yasaklandı.

  • Alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri dışında yapmaları yasaklandı.

  • Düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere ve taziye ziyaretlerine (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

  • Asker uğurlama törenlerine katılmamaları yasaklandı.

  • Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri dışında kullanmaları yasaklandı.

BOLU 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

  • 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

  • Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklandı.

Öte yandan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu ve kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi.

TUNCELİ 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLAMA

  • Düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. ziyaretlere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

  • Tunceli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

BALIKESİR 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

Balıkesir'de 65 yaş üstüne kısıtlama getiren illerden oldu. Balıkesir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

  • Pazar yerlerine 16.00 - 20.00'ye girmeleri kısıtlandı.

  • Düğün, kına, nişan, sünnet, vb. etkinliklere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

NİĞDE 65 YAŞ VE ÜZERİNE YASAK

Niğde'de de alınan kararlara göre 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi.

  • Niğde'de 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08-00-20-00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

  • 12:00'dan sonra pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı.

  • 65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşların 1. derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılmamaları kısıtlandı.

KONYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLAMA

Konya'da da 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi.

  • 65 yaş üstü, 16 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların (1. derece yakını olanlar hariç) sokak, köy ve kır düğünü gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

  • Konya'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasak.

  • Pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK GELEN DİĞER 22 ŞEHİR

65 yaş ve üzeri vatandaşlara Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce'de çeşitli ek önlemler getirilmişti.

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