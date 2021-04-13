Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR? sayfasında 2021 yılı bekçi alım ilanı açıldı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden bekçilik ilanına başvuru yapılabilecek. Bu yıl 16 ilde ilde 20 bekçi istihdam edilecek. Peki, hangi illerde kaç bekçi alınacak? İşte, ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK 2021?

İŞKUR bekçi alım ilanlarına göre şu bekçi alımları yapılacak olan 16 il şöyle:

İstanbul,

Aydın,

İzmir,

Kocaeli,

Denizli,

Bursa,

Konya,

Gaziantep,

Tekirdağ,

Hatay,

Antalya,

Balıkesir,

Muğla,

Eskişehir,

Manisa,

Uşak

BEKÇİ İLANI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKALYIN

BU YIL KAÇ BEKÇİ ALINACAK 2021?

İŞKUR başvuru ekranında yer alan açık pozisyon bilgilerine göre 2021 bekçi alımında 20 bekçi istihdam edilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;