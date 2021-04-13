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Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

13.04.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 bekçi alımı başvuruları başladı. Bekçi olmak isteyen adaylar uygun şartları karşılaması halinde 16 ilde görev alacak. Peki, hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte, ayrıntılar...

Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bu yıl kaç bekçi alınacak? İşte İŞKUR bekçi ilanı başvuru ekranı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR? sayfasında 2021 yılı bekçi alım ilanı açıldı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR üzerinden bekçilik ilanına başvuru yapılabilecek. Bu yıl 16 ilde ilde 20 bekçi istihdam edilecek. Peki, hangi illerde kaç bekçi alınacak? İşte, ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK 2021?

İŞKUR bekçi alım ilanlarına göre şu bekçi alımları yapılacak olan 16 il şöyle:

İstanbul,
Aydın,
İzmir,
Kocaeli,
Denizli,
Bursa,
Konya,
Gaziantep,
Tekirdağ,
Hatay,
Antalya,
Balıkesir,
Muğla,
Eskişehir,
Manisa,
Uşak

BEKÇİ İLANI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKALYIN

BU YIL KAÇ BEKÇİ ALINACAK 2021?

İŞKUR başvuru ekranında yer alan açık pozisyon bilgilerine göre 2021 bekçi alımında 20 bekçi istihdam edilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • En az 167 cm boyunda olmak,
  • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
  • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  • Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
  • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
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İŞKUR bekçi

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