Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz dışarı çıkmanın cezası kaç para?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü ve maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı. İstanbul'da da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Maske zorunluluğuna değinen Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Açıklamada," Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; 1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, 2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.
Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
Yalova'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Yasağa ilişkin Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:“Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.”
Bitlis dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak...
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.
İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.