Hangi illerde okullar tatil edildi? Okullar tatil mi? 15 Mart Salı hangi illerde okullar tatil?

Türkiye'nin Aybar kar fırtınası etkisi altına gireceği haberleri bir süredir gündemimizde yer alıyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana bazı illerde okullara kar engeli geldi. Vatandaşlar, kendi illerinde okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. 15 Mart Salı günü hangi illerde okulların tatil olduğuna haberimizde değindik...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Eğitim ve öğretime kar tatili verilen ilk illerimizden birisi Trabzon'dur. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ağrı’da da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili olan diğer iller şunlardır; Batman, Muş, Iğdır, Bingöl, Samsun, Giresun ve Rize'de de yoğun kar yağışından dolayı eğitime ara verildi.

