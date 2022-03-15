HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hangi illerde okullar tatil edildi? Okullar tatil mi? 15 Mart Salı hangi illerde okullar tatil?

Hangi illerde okullar tatil edildi? Okullar tatil mi? 15 Mart Salı hangi illerde okullar tatil?

15.03.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların bugün de yani 15 Mart Salı günü de tatil olup olmadığı araştırılıyor. Ülkenin geneli soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Bazı illerimizde kar yağışı devam ederken, sosyal hayat neredeyse durma noktasına geldi. Hangi illerde okulların tatil edildiği özellikle 15 Mart Salı günü yani bugün hangi illerde kar tatilinin olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte haberin detayları!

Hangi illerde okullar tatil edildi? Okullar tatil mi? 15 Mart Salı hangi illerde okullar tatil?

Türkiye'nin Aybar kar fırtınası etkisi altına gireceği haberleri bir süredir gündemimizde yer alıyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana bazı illerde okullara kar engeli geldi. Vatandaşlar, kendi illerinde okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. 15 Mart Salı günü hangi illerde okulların tatil olduğuna haberimizde değindik...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Eğitim ve öğretime kar tatili verilen ilk illerimizden birisi Trabzon'dur. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ağrı’da da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatili olan diğer iller şunlardır; Batman, Muş, Iğdır, Bingöl, Samsun, Giresun ve Rize'de de yoğun kar yağışından dolayı eğitime ara verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin fiyatları ne kadar oldu? 15 Mart 2022 SalıBenzin fiyatları ne kadar oldu? 15 Mart 2022 Salı
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
Taksim'de polisle doktorlar arasında arbedeTaksim'de polisle doktorlar arasında arbede
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyardılar: Yıkılıp yeniden yapılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyardılar: Yıkılıp yeniden yapılmalı

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.