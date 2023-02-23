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Hangi illerde şehirleşme olmamalı? Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

23.02.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrası herkes bulunduğu konumun durumunu merak ediyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 'Hangi illerde şehirleşme olmamalı?' sorusuna Erzincan cevabını verdi. Şengör özellikle 1939 Erzincan depreminin ardından şehrin yerinin yanlış seçildiğini, Kuzey Anadolu Fay Hattında bulunan Erzincan’ın "Çöküntü Ovası" içinde bulunduğunu söyledi.

Hangi illerde şehirleşme olmamalı? Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Sosyal medya platformundan ‘Fay hattı üzerine ev yapılır mı?’ başlıklı videoda soruları yanıtlayan Celal Şengör, Türkiye’de hangi iller ve ilçelerde şehirleşmenin olmaması gerektiğini açıkladı. Celal Şengör’ün saydığı iller arasında Erzincan da bulunuyor.

"Türkiye’de haritaya baktığınız zaman, ‘Bu ilde şehirleşme olmamalı, buraya böyle binalar yapılmamalı’ dediğiniz en dikkat çekici şehirler hangileri?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Celal Şengör şu cevabı verdi:

'SAKAT BİR YERDE'

"Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, ‘Bizler o zaman İsmet İnönü’ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik.’ demişti. İnönü de demiş ki, ‘Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.’ Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde"

Şengör; "Şehri taşımak mümkün olmadığına göre zeminin iyi incelenip binalar ona göre yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. (İHA)

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deprem Celal Şengör Erzincan

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