Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Koronavirüsle ile mücadele, 1 Mart tarihinden itibaren paylaşılan risk haritası, orta, düşük, çok yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılan kentlerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının artmasıyla birlikte hafta sonu sokak kısıtlamasının geri getirildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile hangi illerde sokağa çıkmanın yasak olduğunu paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni risk haritası da paylaşıldı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e yükselirken, İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü. Türkiye’de sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.