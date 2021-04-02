HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

02.04.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin koronavirüs risk haritasında 17 olan yüksek riskli il sayısı 58’e yükselince tekrardan cumartesi günleri tüm illerde yasak ilan edilmişti. Ankara, İstanbul ve İzmir'in dışında diğer 55 kentte sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar günleri uygulanacak. Ramazan’da da Türkiye’de hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

Türkiye’nin önemli bölümünün çok yüksek riskli kategoriye girmesiyle birlikte tedbirler de sıkılaştırıldı. Bu doğrultuda; Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında yer aldığı 58 kentte cumartesi kısıtlaması geri getirildi. Alınan kararlar 30 Mart 2021’den itibaren uygulanmaya başlandı.

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER
Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Yalova, Kocaeli, İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir, Düzce, Bolu, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Karaman, Mersin, Niğde, Antalya, Konya, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Bartın, Çorum, Sinop, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sivas, Ordu, Malatya, Amasya, Tokat, Samsun, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Artvin, Ardahan, Iğdır, Giresun, Rize, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Zonguldak ve Trabzon…

TURUNCU KATEGORİ

TURUNCU KATEGORİ
Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Tunceli, Adana, Hatay, Kars, Kırşehir, Bingöl ve Ağrı…

SARI KATEGORİ

SARI KATEGORİ
Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis, Van, Siirt, Muş, Uşak ve Hakkâri

MAVİ KATEGORİ

MAVİ KATEGORİ
Şırnak

ALINAN TEDBİRLER

ALINAN TEDBİRLER
İşte alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri; Türkiye'nin her kentinde sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ile sabah 05.00 olarak haftanın her günü sürecek. Kırmızı kategorideki kentlerde yalnızca Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bundan sonra Cumartesi ve Pazar günü olarak devam edecek. Kafe ve lokanta gibi işletmeler renk ayrımı olmadan tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve paylaşılan diğer şartlara uygun şekilde çalışacak. Kapanma saatinin ardından ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle sürecek. Ramazan’da da Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yalnızca Ramazan boyunca ülkede kafe ve lokanta gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

Koronavirüsle ile mücadele, 1 Mart tarihinden itibaren paylaşılan risk haritası, orta, düşük, çok yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılan kentlerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının artmasıyla birlikte hafta sonu sokak kısıtlamasının geri getirildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile hangi illerde sokağa çıkmanın yasak olduğunu paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni risk haritası da paylaşıldı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e yükselirken, İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü. Türkiye’de sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman yapıldı?

Boğazına bıçak dayayıp tehdit ederken çektiği video infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişme

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Yaşlılar saat kaça kadar dışarıda durabilir?

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Antalya'da otelde panik anları! Terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Yer: Antalya! Panik anları, terasa çıktılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.