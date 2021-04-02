Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Türkiye’nin koronavirüs risk haritasında 17 olan yüksek riskli il sayısı 58’e yükselince tekrardan cumartesi günleri tüm illerde yasak ilan edilmişti. Ankara, İstanbul ve İzmir'in dışında diğer 55 kentte sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi ve pazar günleri uygulanacak. Ramazan’da da Türkiye’de hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Türkiye’nin önemli bölümünün çok yüksek riskli kategoriye girmesiyle birlikte tedbirler de sıkılaştırıldı. Bu doğrultuda; Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında yer aldığı 58 kentte cumartesi kısıtlaması geri getirildi.
Alınan kararlar 30 Mart 2021’den itibaren uygulanmaya başlandı.
Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis, Van, Siirt, Muş, Uşak ve Hakkâri
MAVİ KATEGORİ
Şırnak
ALINAN TEDBİRLER
İşte alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri;
Türkiye'nin her kentinde sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ile sabah 05.00 olarak haftanın her günü sürecek.
Kırmızı kategorideki kentlerde yalnızca Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bundan sonra Cumartesi ve Pazar günü olarak devam edecek.
Kafe ve lokanta gibi işletmeler renk ayrımı olmadan tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve paylaşılan diğer şartlara uygun şekilde çalışacak.
Kapanma saatinin ardından ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle sürecek.
Ramazan’da da Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yalnızca Ramazan boyunca ülkede kafe ve lokanta gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.
Koronavirüsle ile mücadele, 1 Mart tarihinden itibaren paylaşılan risk haritası, orta, düşük, çok yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılan kentlerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirildiği toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının artmasıyla birlikte hafta sonu sokak kısıtlamasının geri getirildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile hangi illerde sokağa çıkmanın yasak olduğunu paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeni risk haritası da paylaşıldı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e yükselirken, İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya büründü. Türkiye’de sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.