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Hangi illerde yüz yüze eğitim yapılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

29.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim kararını açıklamasının ardından vatandaşlar hangi illerde yüz yüze eğitim yapılacağını araştırıyor. Diğer yandan; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

Hangi illerde yüz yüze eğitim yapılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime ilişkin güncel durumu bildirdi. Erdoğan konuşmasında, koronavirüs sürecinde okullardaki durumun yakından takip edildiğinin altını çizdi. Vatandaşlar ise arama motorları üzerinden Hangi illerde yüz yüze eğitim yapılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar okula gidecek mi? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan karara göre; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alınan eğitim-öğretim kararı şöyle:

-Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. yüz yüze eğitim devam edecek. Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renk ile gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri ise eğitime uzaktan devam edecek.

-Ortaokul 5, 6, 7. Sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacak.

-Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

-8 ve 12. Sınıflar ile mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına Cumartesi ve Pazar günleri dahil devam edilecek.

-Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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