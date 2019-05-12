İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor. Hatta Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz de sadece yaşananları izliyoruz. Gerçekten İslam'ın gerektirdiği gibi hareket etseydik, dünyada huzur ortamı oluşmuş olurdu." dedi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Milsan Tesisleri'nde düzenlenen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Divanı ve sahur programında, gençlerle buluştu.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bizler inançlı insanlarız, Müslümanız. Müslüman olarak, inancımızın temelindeki ilk görevimiz Allah'a iman ve Resul'ünün izinden gitmektir. Fakat biz şu an şeklen Peygamber Efendimizin yolundayız. Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor. Hatta Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz de sadece yaşananları izliyoruz. Gerçekten İslam'ın gerektirdiği gibi hareket etseydik dünyada huzur ortamı oluşmuş olurdu." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'a, "Milli Görüş"ün anlamını sorduğu zaman "İslam'ın vadettiği huzur ve saadet ortamının tesis edilmesi için mücadele etmek" şeklinde yanıt aldığını ifade ederek, şunları söyledi: