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"Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor. Hatta Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz de sadece yaşananları izliyoruz. Gerçekten İslam'ın gerektirdiği gibi hareket etseydik, dünyada huzur ortamı oluşmuş olurdu"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor. Hatta Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz de sadece yaşananları izliyoruz. Gerçekten İslam'ın gerektirdiği gibi hareket etseydik, dünyada huzur ortamı oluşmuş olurdu." dedi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Milsan Tesisleri'nde düzenlenen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şube Divanı ve sahur programında, gençlerle buluştu.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bizler inançlı insanlarız, Müslümanız. Müslüman olarak, inancımızın temelindeki ilk görevimiz Allah'a iman ve Resul'ünün izinden gitmektir. Fakat biz şu an şeklen Peygamber Efendimizin yolundayız. Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor. Hatta Müslümanlar birbirini katlediyor. Biz de sadece yaşananları izliyoruz. Gerçekten İslam'ın gerektirdiği gibi hareket etseydik dünyada huzur ortamı oluşmuş olurdu." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'a, "Milli Görüş"ün anlamını sorduğu zaman "İslam'ın vadettiği huzur ve saadet ortamının tesis edilmesi için mücadele etmek" şeklinde yanıt aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Milli Görüş, bir cihat hareketidir. Batı, her zaman cihadı hedef almış ve cihat hareketini kan dökmek olarak göstermiştir. Halbuki cihat, huzur ve saadet ortamını vadetmektedir. Biz cihat etmeyi unutmuşuz ve konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimizin hadisini hatırlatmak istiyorum: 'Nasılsanız, öyle yönetilirsiniz.' Bir toplum kendini değiştirmedikçe Cenabıhak o toplumu değiştirmez. Bunun için mesuliyet bizde. AGD de toplumu değiştirmek için çalıyor. Sizler mesuliyetinin farkında olan gençlersiniz. Yaptığınız çalışmalar hak, dava için gerçekten çok önemli."

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Anahtar Kelimeler:
AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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