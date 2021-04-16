Hangi kanalda mukalebe var? Mukalebe saat kaçta başlıyor?

2021 Ramazan ayında hangi kanalda mukalebe olacağı araştırılıyor. Diyanet Tv, Kanal 7 ve TRT 1'de yayınlanacak olan mukalebelerin saatleri duyuruldu. İşte, Hangi kanalda mukalebe var? sorusunun yanıtı...

**HANGİ KANALDA MUKALEBE VAR?

Ramazan ayının başlamasıyla, karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunulan mukabeleler ekranlarda yayınlanacak. Pandemi koşulları nedeniyle evlerden takip edilecek olan mukalebeler Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında.

Mukalebe saatleri ve kanalları şöyle:

-TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşecek.

-Kanal 7'de mukabele saat 04:30'dan itibaren okutulacak.

-Diyanet TV'de 5 Cami 5 Kurra adlı programla mukalebe her gün saat 06:00'da yayınlanacak.

MUKALEBE NEDİR?

Mukabele Mukabele kelime itibari ile karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır.

