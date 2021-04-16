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Hangi kanalda mukalebe var? Mukalebe saat kaçta başlıyor?

16.04.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında mukalebe saatleri ve kanalları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mukalebe kelime anlamı itibariyle karşılık vermeyi ifade etmektedir. Mukabele Kur-an-ı Kerim okuma saatleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, hangi kanalda saat kaçta mukalebe var? İşte, ayrıntılar...

Hangi kanalda mukalebe var? Mukalebe saat kaçta başlıyor?

2021 Ramazan ayında hangi kanalda mukalebe olacağı araştırılıyor. Diyanet Tv, Kanal 7 ve TRT 1'de yayınlanacak olan mukalebelerin saatleri duyuruldu. İşte, Hangi kanalda mukalebe var? sorusunun yanıtı...

**HANGİ KANALDA MUKALEBE VAR?

Ramazan ayının başlamasıyla, karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunulan mukabeleler ekranlarda yayınlanacak. Pandemi koşulları nedeniyle evlerden takip edilecek olan mukalebeler Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında.

Mukalebe saatleri ve kanalları şöyle:

-TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşecek.

-Kanal 7'de mukabele saat 04:30'dan itibaren okutulacak.

-Diyanet TV'de 5 Cami 5 Kurra adlı programla mukalebe her gün saat 06:00'da yayınlanacak.

MUKALEBE NEDİR?

Mukabele Mukabele kelime itibari ile karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır.

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