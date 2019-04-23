Hangi kokular işyerinde verimliliği artırır?

Kokuların ruh halimiz üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu, düşünce ve davranışlarımızı etkilediğini belirtenKlinik Aromaterapist Leyla Çakır,koku ve işyerinde verimli çalışma arasındaki bağlantı hakkında bilgiler verdi.

Aromatik özler başarıyı artırır

“Çalışanların yorgun, dalgın ve halsiz hissetmeleri sık rastlanan bir durumdur. Ayrıca böyle bir ortamda öğrenemez, hatırlayamaz, planlayamaz ve duygularını kontrol edemezler.

İnsanlar hoşlandıkları kokuya maruz kaldıkları ortamlarda yaratıcı problem çözme becerileri, kokusuz ortamlara göre daha yüksektir. Hoş kokular, sıkıcı görevler sırasında dikkat toplamayı kolaylaştırır. Kötü kokuya maruz kalanlar ise karar verme durumlarında zorluk yaşar ve hayal kırıklığı karşısında düşük tolerans gösterir.

Çeşitli aromatik özler daha uyanık olmayı sağlar ve bu da verimlilik oranını artırır. Aromatik özlerden ortama yayılan koku molekülleri, konsantrasyon seviyesini artırma ve öğleden sonra ilerleyen saatlerde ortaya çıkan kafa dağınıklığını ortadan kaldırma konusunda yararlıdır.

Hoş kokular ayrıca insanlarla dolu bir ofiste çalışırken sosyal davranışları düzeltmeye yardımcı olur.

Ofise gittiğinizde çok yoğun bir gerginlik hissediyorsanız, şu aromatik özlerden birini kullanabilirsiniz:

NARENCİYE: Limon odaklanmayı artırır, morali yükseltir. Greyfurt kokusu zihinsel yorgunlukla savaşır. Portakal stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Portakal kokusu ayrıca endişeye karşı kullanılabilir ve mutluluk kokusu olarak bilinir.

YASEMİN: Metabolizmayı artırır ve hafif tatlı bir koku verir, iyi hissettirir. Böylece bu çiçeksi aroma güven hissini oluşturmak ve motivasyonu arttırmak için kullanılabilir.

ALMAN PAPATYASI: Genellikle insanlar papatya kokusunu akşamları evde rahatlamak için kullanırlar ve gerçekten böyle bir etkisi vardır. Papatya kokusu kaygı azaltıcı olarak da bilinir. Stres ve uykusuzluğun tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Huzursuz bir gece geçiren ve sakinleşmeye ihtiyacı olan kişiler için idealdir.

NANE: Enerji verir, tazeler ve konsantrasyona yardımcı olarak zihni canlandırır. Ağız yoluyla tüketildiğinde nefesinize ferahlık katan nane bitkisi koku yoluyla da benzer etki gösterir. Ayrıca zihni berraklaştırma özelliği ile de bilinir ve dikkati artırma özelliği bulunur. Bu nedenle bir seminer ya da beyin fırtınası oturumu yapacağınız zaman zihni canlandırması için ortama nane kokusu yayabilirsiniz. Bu aroma, ekibin yeni fikirler bulmasına yardım edecektir.

BİBERİYE: Berrak düşünmeye yardımcı olur, hafızayı güçlendirir, zihni canlandırır. Biberiye kokusunun odaklandırmayı arttırdığına dair bilimsel çalışmalar mevcuttur.