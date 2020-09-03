Hangi koşullarda 2. kez koronaya yakalanırsınız?

Sputnik’e konuşan Aleksandr Gintsburg, belli koşullarda yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) ikinci kez yakalanma riskinin bulunduğunu ifade etti.

Gintsburg, “Şimdiye kadar (koronavirüsün) ikinci kez bulaşması ile ilgili yayınlanan herhangi bir bilimsel çalışma görmedim. Popüler basında okudum, radyoda dinledim fakat bilimsel dergilerde okumadım. Dergiler genelde belli bir sistemle büyük miktarda kanıt sunarak yazıyor” diye konuştu.

Eğer bir insan ilk kez Kovid-19’u ayakta geçirdiyse daha sonra koronavirüse yakalanma olasılığının bulunduğuna dikkat çeken Gintsburg, şunları aktardı:

“Koronavirüsü hafif bir biçimde, grip terminolojisine göre ayakta, semptomsuz olarak, evde kalmak zorunda bırakmayan hafif ateşle geçiren insanların kesinlikle bağışıklık geliştirmediği yeni bir şey değil, bu kişilere aşı yapılması gerekiyor. Bu insanların ikinci ya da üçüncü kez de hastalanabilecekleri ve hastalığı aynı hafif şekli ile geçirebilecekleri de yeni bir şey değil.”

Kovid-19’un ikinci kez bulaşması ile ilgili haberlerin elbette ki dikkate alınması gerektiğini söyleyen Gintsburg, ancak bu bilgileri güvenilir bir gerçek olarak görmek için henüz erken olduğunu vurguladı.

