Hangi maske daha koruyucu? Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

Hangi maske virüsten korur sorusu vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden vatandaşların gündemine girdi. Aynı zamanda maske Covid-19 salgını nedeniyle tıbbi ve yasal zorunluluk olarak yaşamın bir parçası oldu. Yıkanabilir bez, virüs geçirmeyen, antibakteriyel veya nano maske ismiyle pek çok maske satışa sunuldu. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilen 3 katmanlı maskelerin tercih edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak orta katmanında meltblown ismindeki filtrenin diğer katmanlarında da spunbond kumaşın kullanıldığı maskelerin %95’in üstün koruyuculuğunun olduğunu belirtti. Bütün katmanlarında spunbond kumaş olan tıbbi maskelerin de %90’a kadar virüsten koruduğunu aktardı. Peki, hangi maske daha iyi koruyor? İşte detaylar...

HANGİ MASKE DAHA KORUYUCU?

Virüsten korunmak için maske seçiminde vatandaşların tercih etmesi gereken sağlıklı ve doğru maske özelliklerini anlatan Başkan Mürsel Yalbuzdağ, gerçek anlamda virüsü tutup engellemesi için koruyuculuk düzeyi yüksek olan üç katlı ve özel kumaştan yapılan, ortasında da meltblown isimli filtre bulunan cerrahi maskelerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Kimi maskelerde meltblown isimli filtrenin olmadığını ve yalnızca 3 katmanda da Spunbond adlı kumaşın kullanıldığını belirten Yalbuzdağ, doğru maske seçiminde üç katlı, burna rahat oturan, telli ve ortasında meltblown isimli filtre özelliği, diğer katmanlarında da spunbond kumaşın olduğu maskeleri işaret etti.