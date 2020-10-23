HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hangi maske daha koruyucu? Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

Hangi maske daha koruyucu? Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlar maske tercihleri konusunda çok daha titiz davranmaya başladı. Bu nedenle hangi maske daha koruyucu sorusuna yanıt aranıyor. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilen doğru maskenin ortasında meltblown ismindeki filtrenin olması gerektiğini belirtti. Siyah renkli nano maskelerin ise aksesuar olarak kullanılabileceğini ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Peki, koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

Hangi maske daha koruyucu? Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

Hangi maske virüsten korur sorusu vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden vatandaşların gündemine girdi. Aynı zamanda maske Covid-19 salgını nedeniyle tıbbi ve yasal zorunluluk olarak yaşamın bir parçası oldu. Yıkanabilir bez, virüs geçirmeyen, antibakteriyel veya nano maske ismiyle pek çok maske satışa sunuldu. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilen 3 katmanlı maskelerin tercih edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak orta katmanında meltblown ismindeki filtrenin diğer katmanlarında da spunbond kumaşın kullanıldığı maskelerin %95’in üstün koruyuculuğunun olduğunu belirtti. Bütün katmanlarında spunbond kumaş olan tıbbi maskelerin de %90’a kadar virüsten koruduğunu aktardı. Peki, hangi maske daha iyi koruyor? İşte detaylar...

HANGİ MASKE DAHA KORUYUCU?

Virüsten korunmak için maske seçiminde vatandaşların tercih etmesi gereken sağlıklı ve doğru maske özelliklerini anlatan Başkan Mürsel Yalbuzdağ, gerçek anlamda virüsü tutup engellemesi için koruyuculuk düzeyi yüksek olan üç katlı ve özel kumaştan yapılan, ortasında da meltblown isimli filtre bulunan cerrahi maskelerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Kimi maskelerde meltblown isimli filtrenin olmadığını ve yalnızca 3 katmanda da Spunbond adlı kumaşın kullanıldığını belirten Yalbuzdağ, doğru maske seçiminde üç katlı, burna rahat oturan, telli ve ortasında meltblown isimli filtre özelliği, diğer katmanlarında da spunbond kumaşın olduğu maskeleri işaret etti.

Hangi maske daha güvenli noktasında orta katmanın önemli olduğunu söyleyen Yalbuzdağ, 3 katmanlı maskelerin %95’e kadar virüsü tutma özelliğinin olduğunu, dolayısıyla virüsü tam olarak tutabilen ve kullanılması gereken gerçek maskenin de bunlar olduğunu aktardı. Vatandaşlar ise maske seçimlerinde hangi maske daha güvenli konusunda araştırma içerisine girdi.

HANGİ MASKE KULLANILMALI?

Bez veya nano ismiyle piyasaya sürülen maskelerin ise yalnızca aksesuar olarak kullanılabileceğini belirten Mürsel Yalbuzdağ, güzel göründüğü için veya aksesuar olarak takılan bez maskelerin olduğunu, bu maskelerin virüs geçirgenliğine dair yeterli araştırmanın bulunmadığını söyledi. Siyah renkli nano maskelerin takıldığında psikolojik olarak rahatlattığını, çok fazla kullanıldığını ancak virüs tutma özelliği olmadığını belirtti. Bu maskeler ile ilgili olarak tıbbi amaçlı değil de aksesuar amaçlı kullanılabileceğini, hatta yasaklanmaları gerektiğini aktaran Yalbuzdağ, aynı zamanda bakteriyel özellikleri garantilenen ancak virüsle alakalı araştırmaların yapılmadığı bez maskelere de değindi.

Bu tip maskelere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalbuzdağ, mutlaka filtreli maske kullanılmalı gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Virüs geçirmediği iddiası ile piyasaya sürülen maskeler konusunda da araştırmaların sürdüğünü dile getirdi.

CORONA İÇİN MASKE ÖNERİSİ

Özellikle vatandaşların merak ettiği hangi maske daha iyi konusunda maske alışverişinde eczanelerin tercih edilmesi gerekliliğini vurgulayan Yalbuzdağ, doğru, kaliteli ve virüs tutmayan maskelerin güvenilir yerlerden alınması gerektiğini söyledi. Sokakta ve gelişi güzel olarak satılan maskelerin ise tıbbi olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Hangi maskeler korur noktasında kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar için ise doğru maskelerin tıbbi cihaz satan yerlerden veya özellikle eczanelerden alınabileceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' diyenlere uyarı: Mutlaka...'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' diyenlere uyarı: Mutlaka...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı: 'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' demeden hekime başvurun
'Korona mı oldum mevsimsel grip mi?' diyenlere uyarı: Mutlaka...
Uyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyor
Uyarı geldi: Bir çay kaşığı bile ölüme götürüyor
Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...
Erkeklerin yataktaki performansına gölge düşürüyor! 10 erkekten 7'si...
Koronavirüsün korkutan etkisi ortaya çıktı! Felç riski...
Koronavirüsün korkutan etkisi ortaya çıktı! Felç riski...
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Karaciğer enzimleri neden yükselir? Karaciğer yağlanması nedir?
Karaciğer enzimleri neden yükselir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.