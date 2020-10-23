Hangi maske daha koruyucu? Uzmanlar uyardı! Koronavirüsten korunmak için hangi maske kullanılmalı?

Hangi maske virüsten korur sorusu vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeniden vatandaşların gündemine girdi. Aynı zamanda maske Covid-19 salgını nedeniyle tıbbi ve yasal zorunluluk olarak yaşamın bir parçası oldu. Yıkanabilir bez, virüs geçirmeyen, antibakteriyel veya nano maske ismiyle pek çok maske satışa sunuldu. Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, virüsü tutabilen 3 katmanlı maskelerin tercih edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak orta katmanında meltblown ismindeki filtrenin diğer katmanlarında da spunbond kumaşın kullanıldığı maskelerin %95’in üstün koruyuculuğunun olduğunu belirtti. Bütün katmanlarında spunbond kumaş olan tıbbi maskelerin de %90’a kadar virüsten koruduğunu aktardı. Peki, hangi maske daha iyi koruyor? İşte detaylar...
Virüsten korunmak için maske seçiminde vatandaşların tercih etmesi gereken sağlıklı ve doğru maske özelliklerini anlatan Başkan Mürsel Yalbuzdağ, gerçek anlamda virüsü tutup engellemesi için koruyuculuk düzeyi yüksek olan üç katlı ve özel kumaştan yapılan, ortasında da meltblown isimli filtre bulunan cerrahi maskelerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Kimi maskelerde meltblown isimli filtrenin olmadığını ve yalnızca 3 katmanda da Spunbond adlı kumaşın kullanıldığını belirten Yalbuzdağ, doğru maske seçiminde üç katlı, burna rahat oturan, telli ve ortasında meltblown isimli filtre özelliği, diğer katmanlarında da spunbond kumaşın olduğu maskeleri işaret etti.
Hangi maske daha güvenli noktasında orta katmanın önemli olduğunu söyleyen Yalbuzdağ, 3 katmanlı maskelerin %95’e kadar virüsü tutma özelliğinin olduğunu, dolayısıyla virüsü tam olarak tutabilen ve kullanılması gereken gerçek maskenin de bunlar olduğunu aktardı. Vatandaşlar ise maske seçimlerinde hangi maske daha güvenli konusunda araştırma içerisine girdi.
Bez veya nano ismiyle piyasaya sürülen maskelerin ise yalnızca aksesuar olarak kullanılabileceğini belirten Mürsel Yalbuzdağ, güzel göründüğü için veya aksesuar olarak takılan bez maskelerin olduğunu, bu maskelerin virüs geçirgenliğine dair yeterli araştırmanın bulunmadığını söyledi. Siyah renkli nano maskelerin takıldığında psikolojik olarak rahatlattığını, çok fazla kullanıldığını ancak virüs tutma özelliği olmadığını belirtti. Bu maskeler ile ilgili olarak tıbbi amaçlı değil de aksesuar amaçlı kullanılabileceğini, hatta yasaklanmaları gerektiğini aktaran Yalbuzdağ, aynı zamanda bakteriyel özellikleri garantilenen ancak virüsle alakalı araştırmaların yapılmadığı bez maskelere de değindi.
Bu tip maskelere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalbuzdağ, mutlaka filtreli maske kullanılmalı gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Virüs geçirmediği iddiası ile piyasaya sürülen maskeler konusunda da araştırmaların sürdüğünü dile getirdi.
Özellikle vatandaşların merak ettiği hangi maske daha iyi konusunda maske alışverişinde eczanelerin tercih edilmesi gerekliliğini vurgulayan Yalbuzdağ, doğru, kaliteli ve virüs tutmayan maskelerin güvenilir yerlerden alınması gerektiğini söyledi. Sokakta ve gelişi güzel olarak satılan maskelerin ise tıbbi olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Hangi maskeler korur noktasında kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar için ise doğru maskelerin tıbbi cihaz satan yerlerden veya özellikle eczanelerden alınabileceğini söyledi.
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