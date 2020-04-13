Hangi maske virüse karşı ne kadar koruyor?

3-8 saatlik bir kullanım ömrü olan cerrahi maskeler, hasta olan kişinin ağzından çıkan hava damlacıklarını tutarak hastalığı çevresine yaymasının önüne geçiyor. Ancak biyolojik sıvıların sıçramasını önleyen bu maskeler, hava yoluyla da bulaşabilen corona virüsüne karşı sağlıklı bireylere etkili bir koruma sağlamıyor. Yine de dışarı çıkarken, özellikle sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu yerlere giderken artık eczanelerden ve marketlerden ücretsiz olarak temin edilebilen cerrahi maskeleri tedbir amaçlı kullanmakta fayda var.

Corona virüsü olarak da bilinen Covid-19, çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Toplamda 1,6 milyondan fazla insanın yakalandığı ve 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu hastalık, Türkiye'de de yaklaşık 50 bin kişide tespit edildi. Hastalıktan korunmak için insanlar zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya başladı, ancak işe ya da markete gitmek için evden çıkmak zorunda kalan insanlar tedbir almak için maske kullanımına yöneldi. Uzmanlar ise her maskenin aynı koruyucu etkiyi göstermediği konusunda uyarıyorlar. Peki, hangi maskeyi tercih etmek gerekiyor?

N95 Respiratör Maske

N95 respiratör, maske, kullanan kişiye corona virüsüne ve hava yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı etkili bir koruma sağlıyor. N95 maskelerin FFP1, FFP2 ve FFP3 gibi çeşitli türleri bulunuyor ve corona virüsünden korunmak için en az %94 koruma sağlayan FFP2 tipi maskelerin kullanımı öneriliyor. Ancak bu maskelere sağlık çalışanlarının daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Kağıt Maske

Kağıt maskelerin filtre katmanı olmadığı için hava yoluyla da bulaşabilen corona virüsüne karşı herhangi bir koruma sağlamıyor. Takıp takmamak arasında neredeyse hiçbir farkın olmadığı kağıt maskeler, hasta kişilerin virüsü yaymasına da engel olmuyor.

Pitta Maske

Japon pitta maskeleri olarak da bilinen bu tür maskelerde de filtre katmanı bulunmuyor. Yapılan araştırmalara göre poleni ve toz parçacıklarını filtrelemede %99'luk bir başarı yakalayan pitta maskeleri, aynı başarıyı corona virüsüne karşı gösteremiyor.

Bez Maske

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için bez maske kullanmayı öneriyor. CDC, bu maskelerin birden fazla kumaş katmanı içerecek ve nefes almayı zorlaştırmayacak şekilde tasarlanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca bez maskeleri kullanım sıklığına göre düzenli olarak yıkamak gerekiyor.



