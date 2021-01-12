Hangi mesajlaşma uygulaması daha güvenli?

Facebook’un kullanıcı sözleşmesini değiştirmesi ile birlikte pek çok kişi yeni bir mesajlaşma uygulamasına geçmek için kolları sıvadı. Peki WhatsApp yerine tercih edilmesi gerek uygulama hangisi?

Kimisi Signal, kimisi Telegram, kimisi Bip kimisi de farklı uygulamalar tercih ediyor. Peki hangi uygulama, kullanıcıların hangi verilerine erişebiliyor? Dilerseniz bu konuda hazırlanan tabloya aşağıdan göz atabilirsiniz.

İŞTE EN ÇOK VERİ İSTEYEN UYGULAMA

Teyit.org'un hazırladığı tabloda da net bir şekilde görüldüğü üzere halihazırda en çok veri isteyen uygulama Bip. Sonrasında ise WhatsApp geliyor. Bu uygulamalar içerisinde en cazip olanı ise Signal diyebiliriz. Zaten Elon Musk da kullanıcıları Signal kullanmaları konusunda uyarmıştı.

Elbette burada WhatsApp’ı diğer uygulamalardan ayıran önemli bir eksi daha var. O da verilerin Facebook ve Facebook şirketleri ile paylaşılma izni. Diğer uygulamalar ise verilerinizi herhangi bir şirketle paylaşmıyor.

En azından Telegram ve Signal için bunu söylemek mümkün. Hangi uygulamayı kullanmayı tercih edeceğiniz ise tamamen size kalmış diyebiliriz.