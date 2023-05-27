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Hangi oylar geçersiz sayılacak? Yanlış oy kullanan seçmene yeni oy pusulası verilecek mi? İşte oyların geçersiz sayılacağı haller

27.05.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangi oylar geçersiz sayılacak, oyların geçersiz sayılacağı haller neler gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacak ve 17:00'da sona erecek. Sandıkların kapanması ve seçim yasaklarının bitmesinin ardından seçim sonuçları canlı olarak Mynet.com'da yer alacak. İşte oyların geçersiz sayılacağı durumlar...

Hangi oylar geçersiz sayılacak? Yanlış oy kullanan seçmene yeni oy pusulası verilecek mi? İşte oyların geçersiz sayılacağı haller

Hangi oyların geçersiz sayılacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, Hangi oylar geçersiz olacak? Yanlış oy kullanan seçmene yeni oy pusulası verilecek mi?

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak.

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