Hangi oyuncu kulaklığı en iyisi? Stinger S vs Stinger Core 7.1 ve Core Wireless karşılaştırması

Cloud Core ismini taşıyan ürünler, model ailesinin en uygun fiyatlı kulaklıkları. Kulaklıklar, harici ses kartına sahip ve sanal surround imkanını sunuyor. Öte yandan kablolu ve kablosuz modeller arasında, başta mikrofon tasarımı olmak üzere görünen birçok fark akıl karıştırıyor.

Videomuzda konuk ettiğimiz üç kulaklık arasından teknik ve malzeme olarak en dolusu olan Stinger S modeli ise ortaya koyduğu performans bakımından öne çıkıyor. Stinger S'in uygun fiyatlı olma iddiası da bulunuyor.

Bakalım Cloud Stinger ailesi ülkemizde başarılı olabilecek mi?