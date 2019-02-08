Hangi parti kaç kadın aday gösterdi?

İSTANBUL,(DHA) - Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, CHP’nin illerde açıkladığı 51 belediye başkan adayından sadece 2’sinin, ilçelerde açıkladığı 785 adaydan sadece 39’unun, İyi Parti’de toplam 122 adaydan sadece 4’ünün kadın olduğunu belirterek, “Pozitif ayrımcılık yine sözde kaldı” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin kadın adaylarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Kadın adayların sayısının artması konusunda başlangıçta çok umutlu olduğunu belirten Dalaman, “Karar alma mekanizmalarında kadınların ağırlığı artmıştı. Fakat Genel Başkanı kadın olan İyi Parti’nin 29 ilde açıkladığı belediye başkan adayları arasında kadın aday bulunmuyor. Açıklanan 93 ilçe belediye başkan adayı içinde de sadece 4 kadın aday bulunuyor. Toplamda İyi Parti’nin 122 belediye başkanı adayından dördü kadın, 118'i erkek. Meral Akşener, ağırlığını ve farkını ortaya koyup daha fazla kadın adayı desteklemeliydi” şeklinde açıklamada bulundu.