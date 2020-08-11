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Hangi sakatat neye iyi geliyor? Meğer hep yanlış sakatatı tercih etmişiz

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Çoğu insanın tercih etmediği ancak insan sağlığına çeşitli faydaları olan sakatat, kasaplık olan hayvanların kasları dışında kalan yenebilir iç organlarından oluşan kısımlardır. Sakatat bizim mutfağımızda olduğu kadar Yunan, Fransız, İspanyol, İtalyan ve Uzak Doğu mutfaklarında da oldukça yaygın olarak tercih edilen bir yiyecektir.

Hangi sakatat neye iyi geliyor? Meğer hep yanlış sakatatı tercih etmişiz

Sakatat etleri protein ve D vitamini başta olmak üzere yağda eriyen tüm vitaminleri ve yağ asitlerini de bünyesinde barındırır. Bu açıdan da önemli bir besin kaynağıdır. İlk akla gelen sakatat çeşitleri ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, kelle paça, dil, kuyruk yağı, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır. Kalori seviyesi düşük olan sakatatlar karbonhidrat ve enerji bakımından oldukça zengindir.

SAKATATIN FAYDALARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Sakatatlar, yüksek demir içermesi nedeniyle vücudun demir emilimine yardım eder. Böylece kansızlık gibi önemli şikayetlerin önlenmesini sağlarlar. Yirmi yaşından sonra vücudun üretimini azalttığı kolajen, sakatatlar sayesinde kolaylıkla edinilir. Eksikliği sonucu ciddi hastalıklara davetiye çıkaran B12 vitamini, vücut açısından çok önemli bir vitamindir. Bu vitaminin eksikliğine de en hızlı çözüm yine sakatatlardır. Ayrıca, beyin, kas ve karaciğer sağlığı için ciddi bir besin maddesi olarak bilinen kolinin de en önemli kaynaklarından bir tanesidir.

HANGİ SAKATAT NE İÇİN TÜKETİLMELİDİR?

Karaciğer: Vücudun günlük ihtiyacı olan A ve B12 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bu nedenle uzmanlar haftada bir kez tüketilmesini uygun görür.

Böbrek: İçerisinde yüklü miktarda selenyum ve oksidatif maddeleri içerir. Bu maddeler kanser riskine karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca sinir hücrelerinde tazelenmeyi sağlayarak stres ve benzeri psikolojik rahatsızlıkların yaşanma olasılığını en aza indirir.

Beyin ve Dil: İnek, kuzu ve keçi gibi hayvanların beyni, balıklarda bulunandan çok daha fazla omega-3 içerir. Beyin ve dil, B12 vitamini açısından zengindir. Gelişim dönemindeki çocuklar ve hamileler için tüketilmesi gereken önemli bir besin maddesidir.

İşkembe: İçerdiği B grubu vitaminler, selenyum ve çinko sayesinde tiroit hastalığına karşı ciddi bir koruyucu niteliğindedir. Bununla birlikte vücudun alyuvar üretimine de yardımcı olur. Sinir sistemini kuvvetlendirir. Ancak kalori değeri yüksek olduğu için ayda iki defadan fazla tüketilmemesi gerekir.

Dalak ve Taşlık: B2, B3 ve demir olarak oldukça zengindir. Cilt ve gözdeki hasarlı hücreleri tazeler, onarır. Bununla birlikte kansızlığa da iyi gelir.

Paça Çorbası: Özellikle kırılmış kemiklerin onarılması için oldukça etkili olduğu uzmanlar tarafından da doğrulanmıştır. Ayrıca gribal enfeksiyonlara karşı da vücudu güçlendirir.

Kemik Suyu: Lif yönünden zengin olduğu için mide ve bağırsak sorunlarına karşı çok etkilidir.

Uykuluk: İçerisinde C vitamini bulunur. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir ve günlük enerji ihtiyacınızı karşılamanızı sağlar.

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