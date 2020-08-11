Hangi sakatat neye iyi geliyor? Meğer hep yanlış sakatatı tercih etmişiz

Sakatat etleri protein ve D vitamini başta olmak üzere yağda eriyen tüm vitaminleri ve yağ asitlerini de bünyesinde barındırır. Bu açıdan da önemli bir besin kaynağıdır. İlk akla gelen sakatat çeşitleri ciğer, böbrek, dalak, işkembe, uykuluk, kelle paça, dil, kuyruk yağı, kuzu gömleği, ince ve kalın bağırsaktır. Kalori seviyesi düşük olan sakatatlar karbonhidrat ve enerji bakımından oldukça zengindir.

SAKATATIN FAYDALARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Sakatatlar, yüksek demir içermesi nedeniyle vücudun demir emilimine yardım eder. Böylece kansızlık gibi önemli şikayetlerin önlenmesini sağlarlar. Yirmi yaşından sonra vücudun üretimini azalttığı kolajen, sakatatlar sayesinde kolaylıkla edinilir. Eksikliği sonucu ciddi hastalıklara davetiye çıkaran B12 vitamini, vücut açısından çok önemli bir vitamindir. Bu vitaminin eksikliğine de en hızlı çözüm yine sakatatlardır. Ayrıca, beyin, kas ve karaciğer sağlığı için ciddi bir besin maddesi olarak bilinen kolinin de en önemli kaynaklarından bir tanesidir.

HANGİ SAKATAT NE İÇİN TÜKETİLMELİDİR?

Karaciğer: Vücudun günlük ihtiyacı olan A ve B12 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bu nedenle uzmanlar haftada bir kez tüketilmesini uygun görür.